Zaradi mobitelov nam raste nova kost na vratu

Nekateri znanstveniki menijo, da z mobilnimi telefoni plačujemo ceno življenja. Drugi opozarjajo, da se te spremembe na vratu pojavljajo tudi pri kolesarjih in zaradi spanja na visoki blazini.

Vse več je mladih, pri katerih opazimo spremembe na kosteh nad vratom, kostne konice, ki raste na lobanjskem dnu. Znanstveniki menijo, da je to zato, ker se danes veliko več časa porabi za gledanje v mobilne telefone.

Ves čas upogibamo vrat pod nerodnimi koti, da bi videli, kaj se dogaja na zaslonu pametnega telefona, kar vodi do tako imenovanega text necka ali besedilnega vratu. To poveča pritisk na mestu stika vratnih mišic z lobanjo. Telo se nato verjetno odzove z gradnjo nove kosti, kar povzroči koničasto izboklino.

Lahko jo otipamo

Intenzivna uporaba sodobne tehnologije preoblikuje naše okostje in v zadnjih desetih letih je vse pogosteje opažena »nova kost«, ki so jo znanstveniki poimenovali zunanja okcipitalna izboklina. Včasih je tako velika, da jo lahko začutimo s pritiskom prstov na lobanjsko dno.

»Zdravnik sem že 20 let in zadnjih deset let odkrivam vse več pacientov s tem izrastkom na lobanji,« je za BBC razkril prof. David Shahar, avstralski znanstvenik z univerze Sunshine Coast.

Leta 2016 je Mark Sayers ugotovil, da ima 40 odstotkov od 218 oseb, starih od 18 do 30 let, povečano zunanjo okcipitalno izboklino, v študiji iz leta 2018 pa so rentgenski posnetki pokazali, da ima tretjina od 1200 oseb, starih od 18 do 86 let, izboklino.

Davek pasivnega življenja

Največ možnosti za novo kost imajo mlajši od 30 let. Čeprav vzročno-posledične povezave ni mogoče natančno določiti, nekateri znanstveniki menijo, da sta vratna grba in novotvorba na lobanji davek, ki ga plačujemo za pasivno življenje z mobilnimi telefoni.

Drugi opozarjajo, da se širi panika zaradi uporabe mobilnih telefonov in da se spremembe na vratu pojavljajo tudi pri kolesarjih zaradi položaja, v katerem vozijo, ali pri spanju na visoki blazini, zaradi česar je tudi naša glava v nenaravnem položaju. Zato so spremembe vidne tudi pri starejših, ki sodobnih tehnologij ne uporabljajo v tolikšni meri kot mlajši od 30 let.