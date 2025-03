Zaposlene mame, pozor! 4 dejavnosti, za katere mislite, da nimate časa – a jih nujno potrebujete!

O tem, kdaj je najboljši čas za vadbo, smo že velikokrat pisali. Tisti, ki se največ ukvarjamo s športno rekreacijo, pravimo, da je za večino najboljši čas za vadbo preprosto takrat, ko pač lahko vadijo.

Drži, drži, ampak kako priti do tega časa.

Če bi le imela več časa, potem bi ... počela marsikaj, da tudi kolesarka bi postala, če že hočete! Verjamemo, da je to pogosto v vaših mislih in da se boste prepoznali v stvareh, ki smo jih našteli spodaj.

Srčno upamo, da boste v bližnji prihodnosti pridobili nove navade in bolje prerazporedili dnevne aktivnosti.

1. Najraje bi imeli več časa za vadbo, trening, šli v fitnes

Strokovnjaki priporočajo vsaj 30 minut vadbe na dan, petkrat na teden. Toda teh 30 minut lahko razdelimo na krajše intervale, na primer 10-minutni sprehod. Pogovore ob kavi zamenjajte s klepetom na sprehodu. Ali pa vsaj del druženja preživite aktivno, del pa v kavarni.

2. Če bi imel več časa, bi se bolj natančno posvetila vsakodnevni prehrani

Na žalost ni izgovora, saj si je za to treba nameniti približno 30 do 45 minut na dan. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 1500 žensk, so rezultati pokazali, da zaposlene porabijo povprečno 6 ur na teden za odgovarjanje na poslovno pošto od doma, da ne govorimo o socialnih omrežjih.

To je nekaj več kot 45 minut na dan, torej ravno dovolj za pripravo okusnega obroka. Zato, če se prepoznate, izklopite obvestila in si zavežite predpasnik. Družinska večerja je najlepši del dneva, kajne?

3. Rada bi se naučila zelo dobro vsaj še en jezik

Obstajajo tiste, ki bi se rade naučile novega jezika, in to lahko storijo, kadar hočejo, samo ne vedo, kako. Da bi obvladali na primer francoščino, italijanščino ali španščino, bi potrebovali približno 600 do 750 učnih ur.

Da bi v enem letu tekoče govorili jezik, bi morali učenju posvetiti vsaj dve uri na dan. Kar zmoreš, saj veliko časa porabiš zaman, kot ko sediš v čakalnici, ali čakaš v vrsti ... Takšne trenutke izkoristi za ponavljanje glagolov in spregatev, branje besedil v jeziku, ki se ga učiš, in bogatiš svoj besedni zaklad, poslušajte besedila na pametnem telefonu ...

4. Več bi brala, veliko več

Koliko časa v resnici traja branje: če berete 200 besed na minuto, to pomeni, da lahko dokončate roman z 80.000 besedami v približno 6 urah in 40 minutah. Raziskave kažejo, da povprečna oseba, preživi pred raznimi ekrani in ekrančki 2 uri in pol. Vsak dan. Dvakrat ali trikrat na teden preživite vsaj polovico tega časa s knjigo. Preprosto. Samo, roman z 80.000 besedami je težko najti, kajne?