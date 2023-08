Zakaj več časa preživimo na telefonu, kot s svojimi najbližjimi

Odvisnost od telefona je eden najbolj splošnih fenomenov sodobne družbe. Otroci so se nehali igrati, kot bi se morali, najstniki nimajo časa za učenje, odrasli se oglašamo na telefon tudi med kosilom, med rekreacijo in celo med seksom. Telefon zazvoni pri maši in na pogrebu, sredi koncerta ali sredi svečane seje.

Včasih še razpravljamo, kako s telefona spraviti otroke, ki se tega branijo kot hudič razpela pri izganjanju zlodeja iz telesa, v resnici pa smo najslabši vzor sami.

Starši, ki nimamo v zvezi s telefonom pospravljeno pri samem sebi, bomo težko rešili otroka pred odvisnostjo od telefona. Zasvojenost s telefonom je obsesivna uporaba pametnega telefona. Vedenjska odvisnost se pogosto imenuje nomofobija ali strah pred tem, da bi ostali brez mobilne naprave.

Nomofobija traja že skoraj tri desetletja. Se nam je življenje v zadnjih tridesetih letih z visenjem na telefonu zares izboljšalo enakovredno z izgubo časa, ki bi ga koristno uporabili za druge stvari v življenju?

No, to ve vsak sam. Morda le to, da je za koga naše nenehno poseganje v prostor drugih z govorjenjem tako moteče, kot je bilo nekdaj kajenje. Saj veste, telefoni drugih nas vedno motijo,naš nas nikoli ...

Manj časa na telefonu pomeni zmanjšan stres. To se morda ne zdi očitno, vendar vseeno ne podcenjujte pomena skrbi za svoje duševno zdravje in odmik od zaslonov vam lahko pomaga ... Povečali boste svojo učinkovitost. ... Izboljšali svoj urnik in kakovost spanja. Lažje se boste skoncentrirali ...

Če bi zdajle zapeli Nekega jutra, ko se zdani, v izvedbi Vlada Kreslina

Prvi žarek že dviga se iz sna,

glej, nad vodo je svetloba vzšla!

Ko poslednjemu v temi poidejo moči,

novih stotero se sonca veseli.

Bi zjutraj vseeno pomislili, da si v življenju najbolj želite stresa, utrujenosti, neučinkovitosti, slabega spanja in raztresenosti? Saj veste, smo tisto, na kar se osredotočamo.

Pri Medicine.Net je ameriška zdravnica Melinda Ratini napisala, kako si je mogoče izboriti več časa brez telefona.

Koliko časa visite na telefonu?

Številne aplikacije vam lahko povedo, koliko časa preživite na telefonu in koliko časa ste v posamezni aplikaciji. Tudi, če se vam ne zdi, da ste preveč na telefonu, vas lahko ob trdnih številkah zmrazi, da napravo takoj odložite.

Izklopite opozorila

Telefon je lažje prezreti, če vsakih nekaj sekund ne zazveni s sporočilom, e-pošto ali posodobitvijo družbenih medijev. Vsi bodo še vedno tam, na drugi strani, ne glede na to, kako dolgo boste čakali, da preverite svoj telefon, in morda se boste počutili bolje in bolj produktivno, če se ne boste takoj oglasili. Če si ne morete privoščiti, da bi zamudili nekaj stvari – recimo sporočilo zakonca ali otroka –, lahko nastavite telefon tako, da se bo odzval samo na določena besedilna sporočila.

Na telefon namestite pokrov

To je majhen opomnik, da izklopite del možganov, ki dela stvari brez razmišljanja. Če je gumica čez ekran preveč moteča, poskusite z ohranjevalnikom zaslona, ​​ki vas vpraša: »Ali res moraš na telefon?«. Morda vam bo prihranilo 45 minut nepremišljenega brskanja po slikah kmečkih hiš, preden se spomnite, da kmečke hiše v resnici ne marate.

Kupite navadno budilko

Ko zjutraj uporabite alarm v telefonu, da se zbudite, je večja verjetnost, da vas bo zavzelo preverjanje e-pošte, sporočil in družbenih omrežij. Budilka drži telefon stran od vaših rok vsaj še nekaj minut. Druge ideje vključujejo polnjenje čez noč v drugi sobi in nastavitev določenega časa za prvi ogled nujnega na ekranu zjutraj.

Telefonski maček

Nekateri strokovnjaki predlagajo, da tri dni zdržite brez telefona. Jasno, to je nemogoče. V teoriji vam to lahko pomaga odpraviti slabe telefonske navade, in namesto tega poiskati nove, bolj zdrave stvari. Lahko si olajšate svojo pot nazaj do uporabe – recimo samo odgovarjati klice in sporočila ob določenih urah – nato pa postopoma začnete dodajati druge stvari, če se odločite, da želite znova na staro pot.

Čas brez tehnologije

Če si dni ne morete predstavljati življenja brez telefona niti tri dni, si zastavite določena obdobja, ki v vašem gospodinjstvu ni telefona. To je lahko kakšno uro vsak večer pred večerjo ali vsako nedeljo popoldne. Pojdite na sprehod, igrajte karte ali družabno igro – vse, kar vam daje priložnost, da se pogovarjate in sodelujete drug z drugim.

Načrtujte zabavo brez povezave

Poskusite nekaj preprostega, kot je branje knjige ali odhod s psom v park. Ni treba objavljati slik o tem na družbenih omrežjih. Ljudje, ki niso čustveno stabilni, pogosteje objavljajo na družbenih omrežjih, da bi uravnavali svoja čustva in bili socialno sprejeti. Čustveno manj stabilni posamezniki doživljajo čustva intenzivneje in imajo težave pri samostojnem uravnavanju svojih čustev.

Namesto tega povabite nekaj prijateljev, da se srečajo z vami na kavi ali teku in se z njimi osebno obiščite. Povejte jim, da izklapljate telefon, in morda se bodo odločili narediti enako.

Območja brez telefona

Ni dobra ideja, da telefon vzamete vv kopalnico, ali, kot otroci, celo na stranišče. Predvsem zaradi osnovne higiene, pa tudi zato, ker je lahko dobro, da telefonu ne dovolite v določene dele svojega življenja. To lahko vključuje tudi sestanke, igranje z otroki in vožnjo v avtu. In to je zdrav in nevsiljiv način, da se navadite na kratek čas brez telefona.

Ne moti

Nekateri pametni telefoni imajo nastavitev, ki vam omogoča, da vsak dan omejite določene dele telefona v določenem času. Na primer, lahko ustavite vse klice in opozorila med 17. in 21. uro. in po polnoči.

Znebite se aplikacij

Telefonske igrice so zasnovane tako, da se vračate po več, vendar se ne morejo, če jih na telefonu ni. Morda družabne medije lahko preverite, ko ste ob računalniku?

Koristna orodja

Nekatere aplikacije lahko pomagajo omejiti čas, ki ga preživite na telefonu tako, da vam izključijo določene stvari v določenih urah dneva ali potem, ko ste zanje porabili določen čas. Druge so lahko koristen vas spodbudijo ali nagradijo s časom, ko naredite stvari, kot je 5000 korakov na dan.

Ne morem kot težava

Bolj verjetno je, da boste pustili telefon v žepu, če rečete Ne preverjam telefona na večerji, kot če rečete Ne morem preveriti telefona na večerji. Morda zato, ker ne morem pomeni, da so vam nekaj zavrnili, vendar znanstveniki ne vedo natančno, zakaj lahko samo ena beseda naredi razliko.

Upravljajte pričakovanja

Če želite preživeti manj časa na telefonu, vendar vas skrbi, da bodo ljudje mislili, da ste nesramni ali jezni na njih, če se ne boste hitro odzvali, jim to preprosto povejte.

Recimo, da jim poveste, kako poskušate prekiniti obsesivno telefonsko navado in da morda bo minilo nekaj časa, preden se jim boste oglasili.

Butast telefon je pameten

Če je skušnjava žepnega računalnika preveč, je lahko rešitev mobilni telefon, ki lahko samo kliče in pošilja sporočila. Ne more prenašati aplikacij ali dostopati do interneta, vendar je veliko cenejši - in je morda ravno to tisto, kar vas lahko osvobodi odvisnosti in zapravljanja časa na telefonu.

To, da več časa preživimo na telefonu, kot s svojimi najbližjimi, pa je tako in tako nekaj arhaičnega.