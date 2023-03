Zakaj ste vedno lačni (tudi takoj po jedi)

Je vaš vsakdan zelo stresen? Če je odgovor pozitiven, naj vas ne preseneča dejstvo, da ste nenehno lačni in da takrat, ko ste lačni, jeste mastno in sladko hrano.

Ste jedli pred nekaj minutami in ste že lačni? Če se ponovno predate želji po prehranjevanju, lahko to slabo vpliva le na vašo postavo, ampak tudi na vaše zdravje, še posebej, če takrat izbirate nezdravo hrano.

Obstaja več razlogov, zakaj se zelo kmalu po jedi počutimo lačne, nekaj najpogostejših pa najdete spodaj. Ko se boste seznanili z razlogi, boste lahko sprejeli potrebne korake, da jih odpravite – vse, kar potrebujete, je malo več truda (in odrekanja).

1. Ne marate zelenjave

Potem ne bodite presenečeni, če boste jedli 10-krat na dan. Zelena zelenjava je bogata z vlakninami, pomanjkanje vlaknin pa lahko povzroči pretirano lakoto. Uživanje hrane, bogate z vlakninami, bo »pobilo« lakoto, pomagalo pa vam bo tudi, če imate težave s prebavo, povišanim sladkorjem, krvnim pritiskom in holesterolom.

2. Ne zaužijete dovolj beljakovin

Če ne jeste mesa, vam ni treba skrbeti za vnos beljakovin, saj jih lahko dobite iz rastlin, kot so fižol, grah, stročnice, oreščki in semena.

3. Poješ preveč sladkarij

Tako kot na primer alkohol, cigarete ali mamila – tudi sladkor povzroča odvisnost. Zato ni prav nič čudno, če že nekaj minut po tem, ko ste zaužili nekaj sladkega, začutite lakoto. Če želite zmanjšati svojo sladkosnedo, potem boste morali zmanjšati vnos sladkorja. Ta del morda olajša dejstvo, da sladkor vodi v debelost, povzroča karies, posledica prekomernega vnosa pa je lahko na primer sladkorna bolezen tipa 2.

4. Ste pod velikim stresom

Je vaš vsakdan zelo stresen? Če je odgovor pozitiven, naj vas ne preseneča dejstvo, da ste nenehno lačni in da takrat, ko ste lačni, jeste mastno in sladko hrano. Strokovnjaki trdijo, da povečana raven stresa lahko poveča raven sladkorja v krvi, kar lahko povzroči stalen občutek lakote. Glede na to, da se mu je dandanes zelo težko popolnoma izogniti, poiščite kakšno aktivnost, s katero se boste znebili stresa, zmanjšali pa tudi apetit in vse druge zaplete, povezane s stresom.

5. Ste dehidrirani

Uživanje zadostne količine vode, vsaj dva litra na dan, je pomembno za naše zdravje, pa tudi za preprečevanje prenajedanja. V nekaterih primerih, ko mislite, da ste lačni, ste dejansko žejni.