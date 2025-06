Zakaj srce začne trpeti že po treh nočeh slabega spanca

V novi študiji univerze Uppsala na Švedskem so raziskovalci ugotovili, da že tri noči omejenega spanja, približno štiri ure na noč, sprožijo spremembe v krvi, ki so povezane z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni.

Raziskovalci so preučevali vnetne beljakovine v krvi. Gre za molekule, ki jih telo proizvaja, kadar je pod stresom ali se bori proti bolezni.

Kadar so te beljakovine dolgo časa povišane, lahko poškodujejo krvne žile in povečajo tveganje za srčno popuščanje, koronarne bolezni in atrijsko fibrilacijo (nepravilen srčni ritem).

V raziskavi je sodelovalo 16 zdravih mladih moških, ki so preživeli več dni v laboratoriju, kjer so bile strogo nadzorovane vse okoliščine, od prehrane, telesne aktivnosti do svetlobne izpostavljenosti.

Udeleženci so izmenično sledili dvema režimoma: trem nočem običajnega spanca (8,5 ure) in trem nočem omejenega spanca (4,5 ure). Po vsakem obdobju spanja so opravili kratek, visoko intenziven kolesarski trening, raziskovalci pa so pred in po njem odvzeli vzorce krvi.

V krvnih vzorcih so analizirali skoraj 90 različnih beljakovin. Ugotovili so, da je pomanjkanje spanja povzročilo očitno povišanje vnetnih označevalcev, ki so povezani s srčnimi boleznimi.

Čeprav telesna vadba običajno poveča prisotnost koristnih beljakovin, kot sta interlevkin-6 in BDNF (ki podpirata zdravje možganov in srca), so bile te reakcije po slabem spanju občutno šibkejše.

Tudi pri mladih

Skrb vzbujajoče je, da so se spremembe pojavile že pri mladih, zdravih odraslih in že po nekaj nočeh slabega spanca. To je še posebej pomembno, saj slabo spanje občasno doživlja velik delež odraslih, približno eden od štirih pa dela v izmenah, kar močno zmoti spalni ritem.

Raziskovalci so tudi odkrili, da ima čas odvzema krvi pomembno vlogo: raven beljakovin je nihala med jutrom in večerom, še izraziteje pa v pogojih pomanjkanja spanja. To pomeni, da spanje ne vpliva le na to, kaj je v krvi, temveč tudi na to, kdaj so spremembe najbolj opazne.

Čeprav nas sodoben življenjski slog pogosto spodbuja, da spanec zamenjamo za večjo produktivnost, druženje ali gledanje zaslonov, nas tovrstne študije opominjajo: telo beleži vse, tiho, kemično in brez popuščanja.