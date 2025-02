Zakaj so zelene banane boljše od zrelih

Najljubša jed kolesarjev so banane. Ko si pripravljajo hrano za daljšo turo, je banana vedno na častnem mestu v žepu.

Največkrat v srednjem žepu na hrbtu kolesarske majice. Če jo vtaknemo v levi ali desni žep, moti pri pedaliranju. Če kolesarite z ohlapnejšo majico, potem je ta banana hitro na boku.

Vedno vzamejo s seboj samo eno. Kdaj jo pojejo? Najpozneje po prvi uri vožnje. No, nekateri nekje na polovici kolesarjenja, takrat, ko si privoščijo malico. Zakaj po prvi uri vožnje? Zakaj bi banano nosili, vozili ves trening, izlet, vso pot?

Če je za kakega kolesarja moteče voziti s sabo celo banano, jo nareže na koščke in jo zavije v folijo v dva ali tri majhne zavitke.

Zelene so boljše

Banana je lahko rumena ali prelita s črno gnilobo, zeleno malokrat vidimo. Le kdo ima rad zelene banane? Saj bi jih poskusil, a kje naj jih dobim? In so že problemi. Ampak med nekaterimi kolesarji so zelene banane obvezne. Drugačnih sploh ne uživajo več.

Tradicionalna kolesarska jed

Brez banan ni kolesarjenja. Banane so kolesarjevo gorivo. Prava banana je zelene barve. In potem je sledil poduk kolesarja, ki ga v prvi uri kolesarjenja ne vidiš brez banane v srednjem hrbtnem žepu kolesarske majice.

Zelene banane izboljšajo delovanje ledvic, so polne vlaknin in so dobre za ljudi s prebavnimi težavami. Kolesarji pa imamo zaradi gelov in energijskih ploščic in energijskih napotkov stalne težave s prebavo, kajne?

Nutricionisti in gastroenterologi to sadje pogosto priporočajo bolnikom s sindromom razdražljivega črevesja. Ampak pazite, kaj so ugotovili. Če zeleno banano s ščepcem soli skuhamo na sopari, dobimo superhrano, superživilo, kot temu danes popularno rečejo.

In kolesarji, sotrpini na kolesarjenju, so onemeli

Banane izboljšajo delovanje ledvic, imajo veliko kalija. Vemo, da je kalij vazodilatator, ki pomaga nadzorovati raven krvnega tlaka. Kdo pa v naših letih ne nadzoruje krvnega tlaka?

Vlaknine se prebavljajo dovolj dolgo in podaljšajo občutek sitosti. Zato je po par zelenih bananah za zajtrk manj verjetno, da boš lačen že po dveh, treh urah kolesarjenja.

Zelene banane so skladišče vitaminov in mineralov

Poleg kalija vsebujejo vitamina C in B6. Ta olajšata absorpcijo drugih mineralov in hranil v hrani čez dan. Zelene banane imajo nizek glikemični indeks, ki zagotavlja, da ni nenadnih nihanj ravni sladkorja v krvi, zaradi česar je varen in celo uporaben za ljudi s sladkorno boleznijo.

Zelene banane vsebujejo odporen škrob, ki se med prebavo ne razgradi povsem in ga telo dobro absorbira. Pretvori se v kratkoverižne maščobne kisline, ki pomagajo nadzorovati raven holesterola.

In kolesarji, sotrpini na kolesarjenju, so onemeli ...