Zakaj smo debelejši od staršev?

Kako je mogoče, da so bili naši starši vitkejši od nas, čeprav je današnja preokupacija z gibanjem in zdravo prehrano na vrhuncu?

Študija, objavljena v reviji Obesity Research & Clinical Practice, je pokazala prav to – da odrasli danes težje ohranjajo enako težo kot ljudje pred 20 do 30 leti, tudi če jedo in telovadijo enako.

Avtorji so preučili podatke o prehrani 36 tisoč Američanov od leta 1971 do 2008 in podatke o telesni dejavnosti 14.400 ljudi od leta 1988 do 2006. Skupine podatkov so združili glede na vnos hrane in dejavnosti, starost in indeks telesne mase.

Odkrili so zelo presenetljivo povezavo: oseba leta 2006 je zaužila enako količino kalorij, zaužila enako količino makrohranil, kot so beljakovine in maščobe, ter telovadila z enako intenzivnostjo kot oseba iste starosti leta 1988. Telesna masa osebe indeksa v letu 2006 višji za okoli 2,3 točke.

Z drugimi besedami, ljudje so danes približno 10 odstotkov težji kot v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, tudi če sledijo povsem enakim načrtom prehrane in vadbe.

Rezultati študije kažejo, da morate, če ste stari 25 let, jesti še manj in telovaditi več kot vaši starejši kolegi, da preprečite povečanje telesne mase. Vendar pa kaže tudi na to, da lahko poleg prehrane in telesne vadbe prispevajo tudi druge posebne spremembe, ki prispevajo k porastu debelosti.

Kakšne pa bi lahko bile te druge spremembe, je še vedno stvar hipoteze. Raziskava je pokazala tri različne dejavnike, zaradi katerih odrasli danes težje ostanemo vitki.

Prvič, ljudje smo izpostavljeni več kemikalijam, ki lahko povzročijo povečanje telesne mase. Pesticidi in različne snovi v embalaži živil lahko spremenijo naše hormonske procese in spremenijo način, kako naše telo pridobiva in ohranja težo.

Drugič, uporaba zdravil na recept se je dramatično povečala od sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja. Antidepresivi so danes ena izmed najpogosteje predpisanih zdravil in mnogi od njih so povezani s povečanjem telesne teže.

Navsezadnje, avtorji študije verjamejo, da so se mikrobiomi Američanov med osemdesetimi leti prejšnjega stoletja in zdaj morda nekoliko spremenili. Znano je, da nekatere vrste črevesnih bakterij povzročijo, da je človek bolj nagnjen k povečanju telesne teže in debelosti.

Američani jedo več mesa kot pred desetletji, številni živalski proizvodi pa so obdelani s hormoni in antibiotiki za spodbujanje rasti. Vse to meso morda spreminja črevesne bakterije na načine, ki so sprva subtilni, a se sčasoma kopičijo. Menijo, da bi lahko vlogo igralo tudi širjenje umetnih sladil.

Dejstvo, da na našo telesno težo danes vplivajo dejavniki, na katere nimamo vpliva, je znak, da mora biti družba prijaznejša do ljudi vseh telesnih tipov.

Debele ljudi ocenjujejo kot lene in samozadovoljne. Temu res ni tako. Če je raziskava pravilna, moraš jesti še manj in telovaditi še več, samo da bi imel enako težo kot tvoji starši pri tvojih letih, so zaključili v študiji.