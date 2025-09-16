  • Delo d.o.o.
    Zakaj si vedno naložimo preveč? Tako izberete pravo velikost obroka

    Porcija in velikost obroka: zakaj je razlika ključna za zdravo prehrano.
    Zakaj si na krožnik naložimo preveč hrane? FOTO: Getty Images
    Zakaj si na krožnik naložimo preveč hrane? FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     16. 9. 2025 | 11:00
    A+A-

    Velikokrat slišimo besedi »porcija« in »velikost obroka«, a ju pogosto zamenjujemo.

    Prav ta zmeda lahko vodi v prenajedanje in posledično v pridobivanje telesne teže.

    Razumevanje razlike je zato ključnega pomena za bolj zdrave prehranske navade.

    Kaj je porcija in kaj velikost obroka?

    Porcija je količina hrane, ki si jo sami naložimo na krožnik, in pojemo naenkrat. Velikost obroka pa je standardizirana mera, ki jo strokovnjaki uporabljajo za lažje spremljanje vnosa hranil.

    Primeri velikosti obrokov po smernicah:

    • 150 g mesa = kupček kart
    • 1 skodelica testenin = teniška žogica
    • 50 g sira = štiri igralne kocke
    • ½ skodelice sadja = teniška žogica
    • 1 čajna žlička = ena igralna kocka

    Te primerjave pomagajo ohranjati realen občutek, koliko hrane dejansko pojemo.

    Zakaj so porcije v restavracijah problematične?

    V restavracijah pogosto postrežejo občutno večje porcije, saj želijo ustvariti vtis, da gost dobi več za svoj denar. Večji krožniki, ogromni kozarci in obilnejše jedi pa nas hitro zavedejo, da pojemo več, kot naše telo potrebuje. Tako postopoma izgubljamo občutek za primerno količino hrane.

    Kako določiti porcijo brez štetja kalorij?

    Kalorij ni treba stalno šteti – dovolj je, da uporabimo lastno roko kot merilo:

    • Beljakovine: količina mesa, rib, tofuja ali jajc naj bo velika kot dlan.
    • Ogljikovi hidrati: riž, testenine ali krompir merimo z velikostjo pestí.
    • Zdrave maščobe: oreščki, avokado ali olje naj bodo v količini palca.
    • Zelenjava: ta je skoraj neomejena – več kot je na krožniku, bolje je.

    Zakaj večje porcije pomenijo več kilogramov?

    Sodobni življenjski slog pogosto vodi v prenajedanje – porcije so večje, gibanja pa je premalo. Tako telo porabi manj energije, kot jo vnesemo, kar se kaže v rastoči epidemiji debelosti. Mnogo ljudi opaža, da tudi ob redni telesni aktivnosti ne izgublja teže, saj je po vadbi vnos kalorij dvakrat večji od porabljenih.

    image_alt
    Tiha grožnja srcu ni holesterol, ampak ta vsakodnevna past v naši prehrani

    Kako jesti zmerno in brez odrekanj?

    Zmerna prehrana ne pomeni stroge diete, temveč pametne odločitve:

    • zmanjšajmo velikost porcij,
    • prenehajmo jesti, ko smo siti,
    • ne izločajmo celotnih skupin živil,
    • uživajmo hrano, ki jo imamo radi, a v manjših količinah.

    Tudi ob posebnih priložnostih, kot je rojstnodnevna torta, je pomembno, da si jo privoščimo brez slabe vesti, le v pravi meri. Nobena hrana ne bi smela imeti negativnega predznaka, če jo uživamo zmerno in ob tem skrbimo za redno gibanje.

    Ključ do dolgoročno zdrave teže

    Uravnotežena prehrana pomeni pozornost pri porcijah, raznolikost živil in premišljene izbire. Tako ne potrebujemo strogih diet, temveč le nekaj samodiscipline in zdrave mere. Če ohranimo nadzor nad količinami in poslušamo svoje telo, bo zdrava teža naravna posledica.

    Več iz teme

    prehranjevanjezdrava hranaštetje kalorijvelikost obrokakoliko naložiti na krožnik
