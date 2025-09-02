Zakaj se vedno več ljudi počuti osamljene – predvsem mladi moški

Številni se počutijo odrezane, izolirane in sami. Paradoksalno, a resnično: kljub navidezni povezanosti so mladi vse bolj osamljeni.

Najbolj izrazito se to pokaže prav poleti, ko bi morala prevladovati potovanja, festivali in druženje.

Namesto tega se mnogi borijo z občutkom praznine.

Zakaj osamljenost najmočneje prizadene mlade odrasle?

Obdobje mladosti prinaša velike spremembe – selitev od doma, začetek študija ali prve službe, iskanje novih prijateljstev. Hkrati pa obstaja pričakovanje, da bo to čas oblikovanja globokih odnosov. Toda za mnoge se to ne zgodi.

Pritisk dosežkov v šoli in službi pušča malo prostora za resnične stike. Prijateljstva se pogosto spremenijo v mreženje, ne v podporo. Družbena omrežja pa dodajo svoje: ko nekdo nenehno spremlja tuje uspehe in zabave, se zlahka počuti, kot da sam zaostaja.

Številke govorijo zase

Nedavna raziskava nemškega inštituta za družbene raziskave kaže, da se kar 32 odstotkov mladih odraslih (18–30 let) počuti osamljene. Pri moških je ta delež še višji – 38 odstotkov. To pomeni, da se več kot tretjina mladih moških večino časa počuti izolirane.

Zakaj so moški še posebej prizadeti?

Eden glavnih razlogov se skriva v družbenih vzorcih. Fantje so od malega učeni, da čustev ne kažejo. Ranljivost ali prošnja za pomoč se pogosto dojema kot »ne-moška«.

Zato mnogi svoje občutke zadržijo zase. Ko oblikujejo prijateljstva, ta temeljijo predvsem na skupnih dejavnostih, ne pa na pogovoru o čustvih. Sčasoma površinski odnosi ne zadoščajo več, kar vodi v še večjo osamljenost.

Kako pogosto se Slovenci počutijo osamljeni?

Po podatkih raziskave, objavljene na Onaplus, se osamljenost v Sloveniji pojavlja v obliki črke U – najvišja je pri mladih odraslih, nato se zmanjša v srednjih letih in se ponovno poveča pri starejših.

Še posebej visoka je v primorsko-notranjski in obalno-kraški regiji, kjer je 6 odstotkov prebivalcev poročalo, da se osamljenost pojavlja ves čas ali večino časa, 18 odstotkov pa občasno. V Zasavski regiji je ta delež znatno nižji – 2 odstotka osamljenih ves čas ali večino časa, 11 odstotkov pa občasno; največ tistih, ki se nikoli ne počutijo osamljene, je v gorenjski regiji (64 %).

Vpliv pandemije na osamljenost

V Sloveniji se je pred pandemijo osamljenost gibala pri 4,7 odstotka, med pandemijo pa narasla na 16,6.

Med mladimi (18–25 let) se je ta delež povečal kar na 35 odstotkov, pri starejših (46–64 let) pa na 22.

Mladi so najbolj ranljiva skupina

Raziskava v Sloveniji navaja, da se delež pogosto osamljenih v slovenskih starostnih skupinah giblje med 30 in 40 odstotkov, kar opozarja, da gre za kronično prisotno težavo tudi med mladimi.

Med načini spoprijemanja z osamljenostjo so med udeleženci raziskave najbolj učinkoviti pogovori z bližnjimi, vendar se s tem srečujejo stigmo, ki pogosto preprečuje odprto komunikacijo.

Kako se Slovenci primerjajo z drugimi državami EU?

Slovenija spada med države z relativno nizko stopnjo osamljenosti: približno 10 odstotkov anketirancev je navedlo, da so se ves čas ali večino časa počutili osamljene, 35 odstotkov pa vsaj nekajkrat v preteklem mesecu.

Kako družba prispeva k problemu

Sodobni življenjski slog stvari še otežuje. Mladi morajo biti prilagodljivi, se pogosto seliti zaradi študija ali službe in nenehno delati na sebi. Skupnost in prijateljstva tako ostajajo v ozadju.

Družbena omrežja pa ustvarjajo dodaten pritisk, uspešen in vedno dosegljiv moraš biti ves čas.

Zdravstvena tveganja osamljenosti

Dolgotrajna osamljenost močno vpliva na zdravje. Povezana je s težavami s spanjem, kroničnim stresom in depresijo, pa tudi s povečanim tveganjem za bolezni srca, tesnobo in celo težave s spominom.

Za mlade, ki so v ključnem obdobju oblikovanja čustvenega ravnovesja, so te posledice še posebej nevarne.

Kaj lahko pomaga?

Hitre rešitve ni, a prvi korak je iskren pogovor o občutkih osamljenosti. Pomaga lahko vključitev v skupino ali dejavnost, ki posameznika zanima, pa tudi strokovna pomoč, psihoterapija ali svetovanje.

Pomembno je razumeti, da osamljenost ni znak šibkosti, temveč človeška izkušnja, ki jo lahko premagamo s povezovanjem.