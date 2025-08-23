Zakaj se tako težko odpovemo kavi? Kardiolog razkriva, kako nam skodelica kave lahko poruši telo

Za mnoge Slovence je jutro brez skodelice kave nepredstavljivo. Črna tekočina je postala del dnevne rutine, ki daje občutek budnosti in topline. A ali jo res potrebujemo in kaj se zgodi, če se ji poskusimo odpovedati?

Kava: med užitkom in pastjo

Tisti, ki so poskusili prenehati s kavo, poročajo, da so bili prvih sedem dni v abstinenčni krizi, nato pa se je njihovo počutje izboljšalo.

Bili so bolj sproščeni in niso več čutili nujne potrebe po kofeinu. To dokazuje, da odpovedovanje kavi ni le stvar navade, temveč tudi fiziološke odvisnosti.

Res je, da kava vsebuje snovi, ki lahko blagodejno vplivajo na telo, med drugim pospeši presnovo in dvigne koncentracijo. A ob teh koristih se pojavljajo tudi številne negativne posledice:

v kombinaciji s sladkorjem, mlekom ali smetano še dodatno obremenjuje telo,

pogosto jo pijemo ob obrokih, bogatih s sladkorjem in ogljikovimi hidrati,

prevelike količine vodijo v nemir, razdražljivost in motnje spanja.

Ključno je poznati lastno mejo tolerance na kofein in je ne prekoračiti.

Kardiolog opozarja: kava lahko poruši hormonsko ravnovesje

V oddaji 150 minut je o tej temi spregovoril kardiolog dr. Petar Borović, ki opozarja, da kava ni tako nedolžna, kot se zdi.

»Ena skodelica kave v telesu ostane kar 72 ur. Samo junaki se ji lahko povsem odpovejo. Kava razkraja hormon in nevrotransmiter melatonin – zaradi tega ljudje nimajo kakovostnega spanca, zbujajo se nervozni in takoj znova posežejo po kavi. Tako ustvarijo začaran krog, ki v organizmu povzroči kaos,« pojasnjuje dr. Borović.

Strokovnjak zato svetuje, da kavo pijemo zmerno, raje dopoldne kot popoldne, ter da jo uživamo brez sladkorja in umetnih dodatkov. Nekateri priporočajo tudi vodo z dodatkom kofeina kot blažjo alternativo.

Kaj pomeni za bralce?

Čeprav marsikdo prisega na svoj jutranji ritual, raziskave in strokovnjaki opozarjajo, da je vredno premisliti o količini zaužite kave. Prekomerno pitje kave lahko vpliva na spanec, živčni sistem in hormonsko ravnovesje, dolgoročno pa poveča tveganje za zdravstvene težave.

5 nasvetov, kako zmanjšati odvisnost od kave