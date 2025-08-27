Zakaj samo s športom ne boste shujšali, a boste vseeno veliko pridobili

Gibanje je brez dvoma eno najboljših daril, ki jih lahko namenimo svojemu telesu – krepi srce, mišice in kosti, zmanjšuje stres ter izboljšuje splošno počutje.

Kljub temu pa mnogi, ki začnejo vaditi z namenom hujšanja, kmalu doživijo razočaranje: kilogrami na tehtnici ostajajo enaki ali pa celo rastejo.

Zakaj šport sam po sebi pogosto ne prinese želene izgube telesne teže?

Zakaj kljub teku ne hujšate?

Prva pogosta zmota je napačna predstava o tem, koliko kalorij dejansko porabimo pri vadbi. Ura zmernega teka pomeni približno 500 porabljenih kalorij, kar je le en večji kos pice ali dve vrstici čokolade. Če po vadbi posežemo po “nagradi” ali povečamo porcijo obroka, zlahka pokrijemo ali celo presežemo učinek vadbe.

Zakaj vas po športu vedno zagrabi lakota

Ob rednem gibanju se pogosto poveča tudi apetit. Telo skuša nadomestiti izgubljeno energijo in nas spodbuja k večji želji po kalorično bogatih jedeh. Če tem željam popustimo, se hitro znajdemo v začaranem krogu: gibamo se več, a pojemo še več in hujšanje zastane.

Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela večina

Psihološki učinek vadbe je lahko prav tako zavajajoč. Po športni aktivnosti se pogosto počutimo, kot da smo si zaslužili dodaten priboljšek. Čeprav je to povsem človeško, je treba vedeti, da je prehrana tista, ki ima največjo vlogo pri izgubi telesne mase. Raziskave jasno kažejo: brez spremembe prehranskih navad samo gibanje običajno ne zadošča.

Mišice proti maščobi: kaj kaže tehtnica?

Še en razlog, da tehtnica ne pokaže želenega rezultata, je pridobivanje mišične mase. Mišice so gostejše od maščobe, zato lahko teža ostaja enaka, čeprav se telo preoblikuje in postaja čvrstejše. V tem primeru so boljši kazalniki napredka obseg pasu, boljša kondicija in počutje.

Kilogrami niso vse: pravi kazalniki zdravja

Pomembno je poudariti, da hujšanje ni edini ali glavni kazalnik zdravja. Tudi če ne izgubimo veliko kilogramov, redno gibanje dokazano zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja, uravnava krvni tlak, izboljšuje razpoloženje ter krepi imunski sistem.

Ali je mogoče shujšati samo s športom?

To pa ne pomeni, da šport pri hujšanju nima vloge. Prav nasprotno – v kombinaciji z uravnoteženo prehrano, dovolj spanca in zmanjševanjem stresa je izjemno učinkovito orožje. Ključ je v zavedanju, da vadba ni čudežna rešitev sama po sebi, temveč del celovitega pristopa k zdravju.

Kaj storiti, če kljub redni vadbi ne izgubljate teže

Če torej šport ne prinese takojšnjih rezultatov na tehtnici, ne izgubite motivacije. Z vsakim treningom pridobivate kondicijo, moč, gibčnost, voljo in zdravje – koristi, ki jih ni mogoče izmeriti le v kilogramih.