Zakaj polovica sveta jemlje prehranska dopolnila, in ali nam res rešujejo zdravje

Stresen življenjski slog, neuravnotežena prehrana in želja po hitrih rešitvah so razlogi, da ljudje vse pogosteje posegajo po teh izdelkih, ki obljubljajo izboljšanje zdravja in počutja. Toda ali je res tako enostavno? Ali prehranska dopolnila zares delujejo in ali so vedno varna?

Šokantne številke: polovica odraslih in tretjina otrok posega po dodatkih

Najnovejši podatki kažejo, da v razvitih državah kar 50 odstotkov odraslih in približno tretjina otrok redno uživa prehranska dopolnila.

V Sloveniji je po raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz leta 2024 prehranska dopolnila uživalo kar 48 odstotkov odraslih, največkrat zaradi izboljšanja imunskega sistema in zmanjševanja utrujenosti.

Zakaj ni vseeno, katero obliko vitamina izberemo

Prehranska dopolnila niso enoznačni izdelki. Pravilniki predpisujejo, katere snovi smejo biti uporabljene kot viri vitaminov in mineralov, vendar se te snovi močno razlikujejo.

Na primer, vitamin C je lahko prisoten kot L-askorbinska kislina ali kot različne soli in estri, kar vpliva na stabilnost in učinkovitost. Nedavna raziskava Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) iz leta 2023 je pokazala, da se absorpcija nekaterih oblik vitamina C lahko razlikuje tudi do 40 odstotkov.

Potrošniške pasti in strokovni nasveti

Velika ponudba in različne oblike izdelkov (kapsule, sirupi, tablete ...) postavljajo pred potrošnika zahtevno nalogo. Poleg tega moramo upoštevati, da se vsi zaužiti vitamini in minerali ne absorbirajo v celoti, študija Univerze v Ljubljani iz leta 2023 je pokazala, da se povprečno absorbira le 60 odstotkov zaužitega magnezija, kar pomeni, da je ključno poznati kakovost izdelka.

Napredne tehnologije: liposomi kot revolucija v prehranskih dopolnilih

Največji proizvajalci vlagajo milijone v razvoj naprednih tehnologij, med katerimi izstopa inkapsulacija učinkovin v liposome. Ti omogočajo zaščito vitaminov in mineralov pred uničenjem v prebavnem traktu ter zagotavljajo postopno sproščanje. Raziskava objavljena v reviji Journal of Nutritional Science leta 2024 potrjuje, da liposomski vitamin C poveča biorazpoložljivost do 80 odstotkov, kar je dvakrat več kot običajne oblike.

Kaj so liposomi? Predstavljajte si liposome kot majhne varuhe hranil, zavite v lipidne mehurčke.



Ti mehurčki so kot naravni ščiti, ki skrbijo, da vitamini, minerali in druga hranila varno prečkajo prebavni sistem, ne da bi pri tem izgubili svojo moč.



Ko liposomi dosežejo celice, sprostijo hranila neposredno vanje, s čimer zagotovijo, da telo dobi kar največ iz vsakega zaužitega odmerka.

Vitamini za kožo pod drobnogledom

Tudi kozmetična industrija sledi trendu. Liposomski vitamini v kremah in serumih dokazano prodirajo globlje v kožo, kar potrjuje raziskava Slovenskega dermatološkega združenja iz leta 2024: izdelki z liposomskim vitaminom C so izboljšali vlažnost kože za kar 45 odstotkov po štirih tednih uporabe. Poleg tega so bili preizkušanci zadovoljni z lažjim nanašanjem in občutkom na koži.

Opozorilo: prehranska dopolnila niso čudežna rešitev

Pomembno je poudariti, da prehranska dopolnila ne morejo nadomestiti uravnotežene prehrane. Stroka opozarja, da je treba pred jemanjem posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom, saj nepravilna uporaba lahko vodi do predoziranja ali interakcij z zdravili.