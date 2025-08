Zakaj nas zjutraj boli glava? Tudi, če pa nismo pili alkohola

Glavobol ob jutranjem prebujanju ni nujno posledica nočnega pitja alkohola. Tudi če prejšnji večer niste spili niti kapljice, vas lahko zjutraj vseeno preseneti topa, nadležna bolečina v glavi.

Zakaj se to dogaja in kaj lahko storite, da se ji izognete?

1. Dehidracija med spanjem

Telo med spanjem izgublja tekočino, ki je ne more nadomestiti. Če zvečer ne popijete dovolj vode, se lahko prebudite dehidrirani, kar pogosto povzroči glavobol. Telo vam zjutraj preprosto sporoča, da mu primanjkuje tekočine.

2. Nepravilna spalna drža in slaba oprema

Stari ali neustrezni vzglavniki, neprijeten položaj med spanjem in pomanjkanje opore za vrat lahko povzročijo napetost mišic v vratu in glavi. Posledica so napetostni glavoboli, ki se pogosto pojavijo že zgodaj zjutraj.

3. Težave s sinusi

Zamašeni sinusi, alergije ali vnetja v predelu nosu in čelnih votlin povzročajo pritisk v glavi. Če spite v suhem zraku ali imate kronične težave z dihali, vas lahko ta pritisk zjutraj pričaka v obliki neprijetnega glavobola.

4. Kofein – preveč ali premalo

Telo se lahko odzove z glavobolom, če večer prej zaužijete preveč kofeina (kava, energijske pijače) ali če izpustite svoj običajni odmerek. Nenadne spremembe v količini zaužitega kofeina lahko porušijo ravnovesje in sprožijo simptome odtegnitve.

5. Stres in tesnoba

Tihi spremljevalci sodobnega načina življenja pogosto vplivajo na kakovost spanca. Tesnobne misli, skrbi in napetosti zmanjšajo globino in učinkovitost počitka. Rezultat: zjutraj se zbudite utrujeni in z bolečo glavo.

Kako preprečiti jutranje glavobole?

Popijte kozarec vode pred spanjem.

Uporabljajte kakovosten vzglavnik in skrbite za pravilen spalni položaj.

Omejite kofein v večernih urah in vzdržujte rutino.

Prezračite prostor in po potrebi uporabite vlažilec zraka, če imate težave s sinusi.

Uvajajte sprostitvene tehnike: globoko dihanje, meditacija ali nežna večerna vadba lahko pomagajo pri umiritvi živčnega sistema.

Če so glavoboli pogosti, močni ali trajajo dlje časa, pa ne odlašajte z obiskom zdravnika, lahko gre za resnejši zdravstveni problem.

Glavobol zjutraj je lahko signal telesa, da nekaj ni v ravnovesju. Poslušajte svoje telo, poskrbite za zdrav spanec in jutra bodo spet prijetna, brez bolečin in z nasmehom!