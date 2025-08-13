Zakaj moški neradi govorijo z zdravnikom o raku prostate

Nova anketa je razkrila obsežno zmedo med moškimi glede raka prostate in zdravja prostate nasploh.

Anketa je pokazala, da je 27 odstotkov moških lažje navedlo več vrhunskih dirkačev kot pa znake težav s prostato.

Hkrati je tretjina moških preveč sramežljiva, da bi se pogovorila s svojim zdravnikom o morebitnih težavah, skoraj polovica pa ni vedela, kako poteka presejanje. Četrtina moških je verjela, da pregleda ne potrebujejo, dokler nimajo simptomov.

Zakaj si prizadevamo za spremembe

Mediji, kot je The Telegraph, se zavzemajo za uvedbo ciljanega presejanja, da bi tistim, ki so najbolj ogroženi, na primer, tistim z družinsko anamnezo bolezni, ponudili PSA teste.

Strokovnjaki prav tako pozivajo k prenovi navodil NHS, tako da zdravniki aktivno razpravljajo o tveganju za raka prostate, namesto da čakajo, ali bo moški sam odprl temo.

Simptomi raka prostate

Rak prostate v zgodnjih fazah pogosto ne povzroča simptomov. Ko se simptomi pojavijo, vključujejo:

spremembe pri uriniranju (pogostejša potreba po uriniranju, zlasti ponoči),

težave z začetkom ali zaustavitvijo uriniranja,

šibek curek urina,

občutek nepopolnega izpraznjenja mehurja.

Vendar so težave z uriniranjem pogoste tudi v starosti in so pogosto povezane z manj resnimi stanji. Vztrajna bolečina v hrbtu, utrujenost in izguba teže so lahko znaki napredovale bolezni.

Zgodnja diagnoza rešuje življenje

Pozna diagnoza raka prostate močno zmanjša možnosti preživetja. Moški, pri katerih odkrijejo raka zgodaj, imajo skoraj 100-odstotno možnost preživetja v petih letih, medtem ko pri napredovali bolezni, ko se rak razširi izven prostate, ta možnost pade na približno 50 odstotkov.

Vsako leto je pri približno 55.000 moških diagnosticiran rak prostate, kar ga uvršča med najpogostejše vrste raka pri moških. Približno 12.000 moških vsako leto umre zaradi te bolezni.

Kljub temu je rak prostate edini velik rak brez presejalnega programa.

Sramežljivost in nevednost

Anketa Vista Health med 2.000 moškimi je pokazala, da je 35 odstotkov moških odlašalo ali se izogibalo pogovoru z zdravnikom o morebitnih težavah s prostato. Najpogostejši razlog je bil - zadrega, ki jo je navedlo 16 odstotkov udeležencev.

Še več, 26 odstotkov moških ni vedelo, kje prostata je, 65 odstotkov pa ni znalo razložiti njene funkcije, ki vključuje tvorbo semena in vpliva na pretok urina.

Petina moških je napačno verjela, da se prostata nahaja v mehurju, dejansko pa je majhna žleza pod njim.

Vpliv javnih osebnosti

Več kot četrtina moških je pojasnila, da so opravili teste, potem ko so javne osebnosti spregovorile o svoji bolezni.

Primer: Sir Chris Hoy, šestkratni olimpijski prvak v kolesarstvu, je star 49 let in je spregovoril o svoji diagnozi, kar je v šestih mesecih privedlo do skoraj 5.000 dodatnih napotitev moških na urološke preglede s strani NHS.

Anketa je pokazala tudi, da četrtina moških pogosteje opravi preglede, če jih spodbudijo partnerji, medtem ko jih 40 odstotkov opravi za mirnejšo vest.

Rezultati jasno kažejo, da je ozaveščanje o raku prostate ključno, da se moški ne izogibajo pregledom zaradi sramežljivosti ali nevednosti. Zgodnja diagnoza lahko reši življenja in izboljša preživetje ter kakovost življenja moških.