Zakaj me med športom ali po njem prime krč

Saj poznamo tisti trenutek, ko te sredi teka, na kolesu ali celo med spanjem prime krč? Naenkrat se počutiš, kot da imaš mišico, ki je dobila svojo voljo in se noče več igrati po pravilih.

Pomanjkanje magnezija je mit, prekomerno uživanje pa napačno reševanje težave. Pomanjkanje magnezija ni glavni krivec za mišične krče, čeprav je pogosto omenjen.

Raziskave kažejo, da so krči običajno posledica kombinacije dejavnikov, kot so utrujenost, dehidracija, neravnovesje elektrolitov (ne samo magnezija), živčno-mišični nadzor in pretirana obremenitev mišic.

Magnezij ima vlogo pri delovanju mišic, vendar pomanjkanje ni edini ali glavni vzrok za krče.

Ampak zakaj se to zgodi?

Evo, tukaj je 30 razlogov, da bomo naslednjič, ko nas zagrabi, iskali vzrok.

Dehidracija – ko ti zmanjka vode v sistemu, mišice preprosto rečejo: »Ni več sokov, greva na pavzo!«

– ko ti zmanjka vode v sistemu, mišice preprosto rečejo: »Ni več sokov, greva na pavzo!« Elektroliti? Kdo so – natrij, kalij, kalcij, magnezij. Če jih ni dovolj, mišice izgubijo stik s centralo.

Kdo so – natrij, kalij, kalcij, magnezij. Če jih ni dovolj, mišice izgubijo stik s centralo. Preveč športa, premalo počitka – če mišice gonijo čez svoje zmožnosti, bodo prej ali slej protestirale.

– če mišice gonijo čez svoje zmožnosti, bodo prej ali slej protestirale. Lenoba se plača – če si se spravil v šport po dolgem mirovanju, bodo tvoje mišice doživele kulturni šok.

– če si se spravil v šport po dolgem mirovanju, bodo tvoje mišice doživele kulturni šok. Kje so hranila? Če mišicam ne daš goriva, bodo hitro izgubile voljo.

Če mišicam ne daš goriva, bodo hitro izgubile voljo. Slab pretok krvi – mišice rabijo kisik, brez njega so kot avto brez bencina.

Smeh in seks bosta kmalu na recept



– mišice rabijo kisik, brez njega so kot avto brez bencina. Živci, živci! – če se živci zmešajo, mišice ne vedo, kaj delajo. Če pride do prekomerne stimulacije živcev, motenj v prenosu signalov ali preobčutljivosti živčno-mišičnih stikov, lahko mišice začnejo nenadzorovano krčiti.

– če se živci zmešajo, mišice ne vedo, kaj delajo. Če pride do prekomerne stimulacije živcev, motenj v prenosu signalov ali preobčutljivosti živčno-mišičnih stikov, lahko mišice začnejo nenadzorovano krčiti. Mlečna kislina – ko mišice kurijo na polno, se kopiči »strup«, ki povzroča pekoč občutek in krče.

– ko mišice kurijo na polno, se kopiči »strup«, ki povzroča pekoč občutek in krče. Utrujene mišice – kot da bi od tebe pričakovali, da boš delal brez kave – nemogoče.

– kot da bi od tebe pričakovali, da boš delal brez kave – nemogoče. »Turbo« prehodi – če prehitro spremeniš ritem, mišice tega ne dohajajo.

– če prehitro spremeniš ritem, mišice tega ne dohajajo. Raztezanje, kdo to še dela? – brez pravilnega ogrevanja in ustreznega raztezanja je tvoj sistem v nevarnosti.

– brez pravilnega ogrevanja in ustreznega raztezanja je tvoj sistem v nevarnosti. Preobremenitev – če mišice delajo brez pavze, jih bo zlomilo.

– če mišice delajo brez pavze, jih bo zlomilo. Napake v tehniki – napačen gib in mišica reče: »Ne morem več.«

Zimsko sonce je čudežni zdravnik



– napačen gib in mišica reče: »Ne morem več.« Živčno-mišični kaos – Ko centrala in mišice ne delajo usklajeno, se nam ugasne luč.

– Ko centrala in mišice ne delajo usklajeno, se nam ugasne luč. Stres, ah ta stres – mišice so že tako pod pritiskom, ti pa si še poln skrbi. Ni čudno, da te stisne.

– mišice so že tako pod pritiskom, ti pa si še poln skrbi. Ni čudno, da te stisne. Spanje? To je luksuz! – če ne spiš dovolj, bodo mišice zaspale namesto tebe.

– če ne spiš dovolj, bodo mišice zaspale namesto tebe. Leta prinesejo svoje – starejši, kot si, bolj so mišice lene in ranljive.

– starejši, kot si, bolj so mišice lene in ranljive. Hormoni – če so hormoni »razštelani,« se tudi mišice ne znajdejo.

– če so hormoni »razštelani,« se tudi mišice ne znajdejo. Težave s cirkulacijo – slab pretok pomeni manj kisika in več krčev.

Zima na sobnem kolesu



– slab pretok pomeni manj kisika in več krčev. Preveč ali premalo gibanja – presežek ali pomanjkanje gibanja ima enak rezultat: krči.

– presežek ali pomanjkanje gibanja ima enak rezultat: krči. Mikropoškodbe – vse tiste majhne raztrganine v mišicah povzročijo, da te zvije.

– vse tiste majhne raztrganine v mišicah povzročijo, da te zvije. Zdravila – nekatera zdravila so prava »zgaga «za tvoje mišice.

– nekatera zdravila so prava »zgaga «za tvoje mišice. Stisnjen živec – če je živec pod pritiskom, mišice ponorijo.

– če je živec pod pritiskom, mišice ponorijo. Neudobna oblačila – tesni dresi ali slaba obutev so recept za katastrofo.

Vsak dan prehodimo osem kilometrov



– tesni dresi ali slaba obutev so recept za katastrofo. Vreme je krivo – vroče? Mrzlo? Mišice tega ne prenašajo najbolje.

Mrzlo? Mišice tega ne prenašajo najbolje. Kakšen nahrbtnik nosiš – Prekomerna teža obremeni tvoje mišice do konca.

– Prekomerna teža obremeni tvoje mišice do konca. Družinske vezi – če imaš v družini zgodovino krčev, si naslednji na seznamu.

– če imaš v družini zgodovino krčev, si naslednji na seznamu. Ni energije – če si brez goriva, mišice tudi ne bodo delovale.

– če si brez goriva, mišice tudi ne bodo delovale. Kronične bolezni – še ena stvar, ki lahko poslabša mišično delovanje.

– še ena stvar, ki lahko poslabša mišično delovanje. Napačna hidracija – tudi preveč vode lahko zmoti ravnovesje. Nič več in nič manj, kot potrebuješ.

Krči niso vedno katastrofa, so pa opozorilo, da nekaj v tvojem telesu ne dela, kot bi moralo. Malo bolj poslušaj svoje telo, poskrbi za gibanje, vodo in hrano – pa bo! Če pa te vseeno prepogosto zvija, ne odlašaj – posvetuj se s strokovnjakom.