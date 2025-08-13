Zakaj maščoba okoli trebuha noče izginiti?

Mislite, da zdravo jeste, pa kilogrami okoli trebuha kljub temu ostajajo?

Krivci so lahko skrite prehranske občutljivosti, ki jih niti ne opazite. Te nevidne pasti lahko neopazno rušijo zdravje, sprožajo vnetja in upočasnijo presnovo, posledica pa je, da maščoba okoli pasu nikakor noče izginiti.

Mlečni izdelki – več kot le prebavne težave

Občutljivost na laktozo in kazein se lahko kaže tudi z izpuščaji, aknami, nihanjem razpoloženja in neravnovesjem krvnega sladkorja. Mlečne beljakovine in hormoni lahko pri občutljivih posameznikih prekomerno spodbujajo izločanje inzulina, kar povzroča nihanje energije in sistemsko vnetje. Takšno stanje lahko upočasni presnovo in zmanjša učinkovitost hujšanja, zlasti v predelu pasu.

Gluten – težava tudi brez celiakije

Tudi brez celiakije lahko gluten povzroča težave. Pri nekaterih ljudeh sproži nizko stopnjo vnetja, ki negativno vpliva na raven energije, razpoloženje, delovanje ščitnice in celo na menstrualni ciklus. Pogosti znaki so kronična utrujenost, bolečine v sklepih, neredne menstruacije ter trdovratno kopičenje maščobe v spodnjem delu trebuha.

Soja – zdrava beljakovina z možnim hormonskim učinkom

Soja vsebuje fitoestrogene, rastlinske spojine, ki posnemajo delovanje estrogena v telesu. Pri občutljivih ljudeh lahko porušijo hormonsko ravnovesje, vplivajo na predmenstrualne simptome, zadrževanje vode in porazdelitev telesne maščobe. Čeprav ne vpliva na vse, lahko pri tistih, ki se soočajo s hormonskim pridobivanjem teže in pogosto uživajo sojo, predstavlja dodaten izziv pri hujšanju.

Če se trudite shujšati okoli pasu, pa rezultatov ni, razlog morda ni v kalorijah, temveč v tem, kako vaše telo reagira na določena živila. Prepoznavanje in odprava skritih prehranskih občutljivosti lahko prinese presenetljive rezultate – tako za vašo postavo kot za zdravje.