ŠLAUFKI

Zakaj maščoba okoli trebuha noče izginiti?

3 skrite prehranske pasti, ki vam tiho otežujejo izgubo trebušne maščobe.
Fotografija: Če se trudite shujšati okoli pasu, pa rezultatov ni, razlog morda ni v kalorijah, temveč v tem, kako vaše telo reagira na določena živila. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Če se trudite shujšati okoli pasu, pa rezultatov ni, razlog morda ni v kalorijah, temveč v tem, kako vaše telo reagira na določena živila. FOTO: Shutterstock

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
13.08.2025 ob 09:54
13.08.2025 ob 09:54
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
13.08.2025 ob 09:54
13.08.2025 ob 09:54

Poslušajte

Čas branja: 2:13 min.

Mislite, da zdravo jeste, pa kilogrami okoli trebuha kljub temu ostajajo?

Krivci so lahko skrite prehranske občutljivosti, ki jih niti ne opazite. Te nevidne pasti lahko neopazno rušijo zdravje, sprožajo vnetja in upočasnijo presnovo, posledica pa je, da maščoba okoli pasu nikakor noče izginiti.

Mlečni izdelki – več kot le prebavne težave

Občutljivost na laktozo in kazein se lahko kaže tudi z izpuščaji, aknami, nihanjem razpoloženja in neravnovesjem krvnega sladkorja. Mlečne beljakovine in hormoni lahko pri občutljivih posameznikih prekomerno spodbujajo izločanje inzulina, kar povzroča nihanje energije in sistemsko vnetje. Takšno stanje lahko upočasni presnovo in zmanjša učinkovitost hujšanja, zlasti v predelu pasu.

Gluten – težava tudi brez celiakije

Tudi brez celiakije lahko gluten povzroča težave. Pri nekaterih ljudeh sproži nizko stopnjo vnetja, ki negativno vpliva na raven energije, razpoloženje, delovanje ščitnice in celo na menstrualni ciklus. Pogosti znaki so kronična utrujenost, bolečine v sklepih, neredne menstruacije ter trdovratno kopičenje maščobe v spodnjem delu trebuha.

Soja – zdrava beljakovina z možnim hormonskim učinkom

Soja vsebuje fitoestrogene, rastlinske spojine, ki posnemajo delovanje estrogena v telesu. Pri občutljivih ljudeh lahko porušijo hormonsko ravnovesje, vplivajo na predmenstrualne simptome, zadrževanje vode in porazdelitev telesne maščobe. Čeprav ne vpliva na vse, lahko pri tistih, ki se soočajo s hormonskim pridobivanjem teže in pogosto uživajo sojo, predstavlja dodaten izziv pri hujšanju.

Če se trudite shujšati okoli pasu, pa rezultatov ni, razlog morda ni v kalorijah, temveč v tem, kako vaše telo reagira na določena živila. Prepoznavanje in odprava skritih prehranskih občutljivosti lahko prinese presenetljive rezultate – tako za vašo postavo kot za zdravje.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

hujšanje zdravje zdrava prehrana debelost hormoni trebušna maščoba maščobe na trebuhu

Priporočamo

Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)
Pristojni resno zaskrbljeni zaradi širjenja bolezni: na udaru je najpomembnejša gospodarska panoga
Premium
Med popivanjem brezposelna šivilja Maja (40) ubila fanta
V Kropi pijan voznik povozil 17-letnega fanta, umrl je na kraju nesreče

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)
Pristojni resno zaskrbljeni zaradi širjenja bolezni: na udaru je najpomembnejša gospodarska panoga
Premium
Med popivanjem brezposelna šivilja Maja (40) ubila fanta
V Kropi pijan voznik povozil 17-letnega fanta, umrl je na kraju nesreče

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.