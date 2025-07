Zakaj maščoba okoli pasu postane težava po 40. letu

Mnoge ženske opazijo, da se po 40. letu, še posebej po menopavzi, poveča količina trebušne maščobe.

To ni zgolj estetska težava, saj tako imenovana visceralna maščoba (maščoba okoli organov) povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, visok krvni tlak, možgansko kap in sladkorno bolezen tipa 2.

Vzroki so različni: hormonske spremembe, upad mišične mase, počasnejša presnova, stres in manj gibanja. Vendar obstajajo učinkoviti, preprosti koraki za zmanjšanje maščobe okoli pasu in dolgoročno boljše zdravje.

Gibanje: ključ do vitkejšega pasu

»Redna telesna aktivnost je najmočnejše orožje proti maščobi na trebuhu«, pravi osebna trenerka. Ni treba začeti s težkimi vadbami, dovolj je, da se gibate pametno in dosledno.

Nasvet za začetek:

Če radi hodite, vključite kratke intervale hitre hoje:

5 minut ogrevanja,

nato 10 sekund hitre hoje (tako hitre, da težko govorite),

20 sekund počitka – in ponovite.

Začnite z 2–3 ponovitvami in postopoma povečujte.

Poleg hoje dodajte vaje za moč (tudi doma). Pilates in joga pomagata izboljšati držo in moč jedra, kar dodatno oblikuje pas.

Prehrana: prilagodite jedilnik srednjim letom

Po 40. letu se telo drugače odziva na hrano. Obroki, kot so bel kruh ali sladke žitarice, hitro dvignejo krvni sladkor in s tem pospešijo nalaganje maščobnih zalog.

Priporočila za zdravo prehrano po 40.:

Jejte več polnovrednih živil: polnozrnata žita, stročnice, semena, oreški, sadje, zelenjava, ribe, pusto meso.

Kombinirajte ogljikove hidrate s kakovostnimi beljakovinami in maščobami, da upočasnite dvig krvnega sladkorja.

Primer zdravega dnevnega jedilnika:

Zajtrk: ovsena kaša z grškim jogurtom in gozdnimi sadeži.

ovsena kaša z grškim jogurtom in gozdnimi sadeži. Malica: mešanica oreškov, semen in košček temne čokolade.

mešanica oreškov, semen in košček temne čokolade. Kosilo/večerja: solata iz temnozelene listnate zelenjave, raznobarvne zelenjave, žit (npr. kvinoja) in beljakovin (ribe, jajca, leča, dahl).

Ne pozabite na spanje in obvladovanje stresa

Stres sproži kopičenje maščobe, zlasti okoli trebuha. Telo ne loči med resnično nevarnostjo in psihičnim pritiskom – energijo zato shrani kot maščobo.

Tehnike sproščanja, kot so dihalne vaje, meditacija, pisanje dnevnika in kakovosten spanec, so ključne za uravnavanje hormonov in zmanjševanje maščobnih zalog.

Kaj pomeni zdrav obseg pasu?

Po priporočilih britanskega inštituta NICE naj bi obseg pasu znašal manj kot polovico telesne višine. Če ste visoki 160 cm, naj bo vaš pas manjši od 80 cm. S tem bistveno zmanjšate tveganje za kronične bolezni.

Koristi izgube maščobe okoli trebuha

Zmanjšanje obsega pasu pozitivno vpliva na:

nižje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2,

zdravo srce in ožilje,

boljše delovanje jeter,

manjšo možnost za demenco in Alzheimerjevo bolezen,

nižji krvni tlak in holesterol,

več energije, boljši spanec in boljše duševno zdravje.

Menopavzni trebuh ni nekaj, s čimer bi se morali sprijazniti. Z redno vadbo, pametno prehrano in obvladovanjem stresa lahko ohranimo vitkejši pas in si zagotovimo bolj zdravo starost.