Zakaj je tek v gozdu poleti najboljša vadba za telo in um

Poletje vabi h gibanju na prostem. Dolgi dnevi, sončni žarki in prijetne temperature kar kličejo po tem, da obujemo športne copate in se podamo na tek.

A namesto vročega asfalta, mestne gneče in izpušnih plinov ponuja narava veliko prijetnejšo alternativo – tek v gozdu.

Naravna klima in mehka podlaga

Gozd poleti nudi zavetje pred soncem in vročino. Temperatura v senci dreves je tudi za nekaj stopinj nižja kot na odprtem, zato je tek v naravi manj naporen in varnejši.

Mehka gozdna tla zmanjšajo obremenitev sklepov in tveganje za poškodbe. Ob tem tekača spremljajo ptičje petje, šelestenje listja in svež vonj po smrekah ali borovcih – vse to pa blagodejno vpliva na razpoloženje.

Združena moč športa in narave

Tek je ena najbolj učinkovitih oblik rekreacije, saj krepi srce in ožilje, izboljšuje vzdržljivost, pospešuje porabo kalorij in spodbuja imunski sistem. Raziskave kažejo, da se vadba na prostem še dodatno obrestuje – tekači v naravi hitreje okrevajo, imajo nižji srčni utrip in občutijo manj stresa kot tisti, ki tečejo v urbanem okolju ali telovadnici.

Balzam za glavo in dušo

Tek v gozdu ni le fizična aktivnost, temveč tudi mentalna sprostitev. Naravno okolje znižuje raven stresnega hormona kortizola, izboljšuje počutje in prinaša občutek sreče. Mnogi tekači pravijo, da med tekom v naravi lažje »odklopijo« misli, najdejo nove rešitve za vsakodnevne težave ali pa preprosto uživajo v ritmu korakov.

Nasveti za začetnike

Začnite na lažjih, ravnih ali nežno razgibanih gozdnih poteh.

Prvih nekaj tekov opravite na krajših razdaljah in v zmernem tempu.

Uporabljajte tekaške copate z dobrim oprijemom, primernim za gozdne poti.

S seboj vzemite vodo, pokrivalo ter po potrebi zaščito proti komarjem in klopom.

Najprimernejši čas za poletni tek je zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, ko temperature niso previsoke. Izognite se teku med 11. in 16. uro, ko sonce najbolj pripeka. Tako boste zmanjšali tveganje za pregrevanje in hkrati bolj uživali v vadbi.

Preprost recept za dobro počutje

Tek v gozdu je brezplačen, preprost in izjemno učinkovit način, kako poleti poskrbeti zase – tako za telo kot za um. Ne potrebujete dragih naprav ali članarin, temveč le voljo, primerno obutev in odprtost za stik z naravo. Vaše telo in glava vam bosta hvaležna.

Preden začnete, pa je dobro, da se o svojih tekaških načrtih posvetujete tudi z zdravnikom.