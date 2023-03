Zakaj je tek prava rešitev, ko se počutite psihično izčrpani

Ko se počutite duševno izčrpani po napornem dnevu v službi ali na faksu, je dobra vadba najboljša prva pomoč.

Raziskave kažejo, da je telesna aktivnost učinkovit način za izboljšanje kognitivne regeneracije po duševno napornem dnevu.

Tako kot bo dolg ali naporen tek povzročil fizično izčrpanost, lahko daljša obdobja kognitivne dejavnosti (kot je učenje za test ali celo samo dolg dan v službi) povzročijo duševno izčrpanost.

Mnogi ljudje se temu poskušajo zoperstaviti z dejavnostmi, pri katerih lahko izklopijo možgane, na primer gledanjem televizije, a raziskave so pokazale, da to običajno ne deluje.

Kaj pomaga?

Telesna aktivnost. Tek je boljši od joge, ko se počutite psihično izčrpani.

Študija, objavljena v reviji Psychology and Behaviour, je pokazala, da lahko en sam odmerek zmerne aerobne vadbe pomaga, da si opomoremo od duševne izčrpanosti.

Študijo so izvedli tako, da so udeležence eno uro obremenjevali z zahtevnimi nalogami, da bi povzročili kognitivno izčrpanost.

Udeleženci so bili nato razdeljeni v tri skupine: tisti, ki je izvajal 30 minut telesne dejavnosti na cikloergometru drugi, ki je 30 minut izvajal raztezanje spodnjega dela telesa tisti, ki je gledal priljubljeno serijo.

Pred in po 30-minutnem tretmaju so raziskovalci ocenili kognitivno fleksibilnost, razpoloženje, utrujenost, nemir, kognitivno zmogljivost in motivacijo udeležencev.

Rezultati so pokazali, da je skupina, ki je izvajala 30 minut zmerne aerobne vadbe, okrevala bolje v skoraj vseh kategorijah kot druge metode (raztezanje in gledanje televizije), razen utrujenosti in nemira. Na koncu ta študija nakazuje, da en sam termin akutne aerobne vadbe podpira regeneracijo kognitivne zmogljivosti prožnosti in subjektivnega dobrega počutja.

Zaključek – po napornem dnevu v službi naredite lahkoten trening

Torej, če veste, da vas čaka velik test ali pomembna naloga v službi, zaradi katere se boste ob koncu dneva počutili psihično izčrpane, ni slaba ideja, da zatem načrtujete tek (tudi če običajno raje tečete zjutraj). Pomembno pa je omeniti, da so se raziskovalci osredotočili na zmerno aerobno aktivnost in če se počutite duševno izčrpani zaradi dolgega delovnega dne, naporen intervalni trening morda ne bo imel enakega učinka. Vse bolj spoznavamo, kako telesna aktivnost pozitivno vpliva na možgane, in to je še en razlog, da dodate na seznam razlogov, zakaj je tek dober za vaš um.