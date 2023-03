Zakaj je spanje na levem boku tako koristno

Spanje je verjetno eden najboljših užitkov za človeka. Ustrezno izbran spalni položaj bo pripomogel k hitrejšemu okrevanju in povrnitvi energije, da bomo naslednji dan pripravljeni na opravljanje vsakodnevnih opravil.

Novejše raziskave so pokazale, da je spanje na levi strani telesa zelo koristno za naše telo in lahko pripomore k zdravju številnih organov.

Zato smo se odločili, da to znanstveno teorijo povzamemo po spletni strani outsideonline in preizkusimo. Sestavili smo seznam šestih možnih koristi, ki jih lahko dobite od spanja na levem boku:

To je dobro za srce

Leva stran srca sprejema kri iz pljuč in jo črpa v telo. Če torej spite na levem boku, pomagate srcu, da lažje in učinkoviteje opravlja svoje delo. Ko spite na levem boku, gravitacija olajša delovanje krvožilnega sistema zlasti aorto in spodnjo votlo veno, veliko veno, ki prenaša kri brez kisika iz spodnjega dela telesa v srce in se nahaja na desni strani hrbtenice.

Jetra niso preobremenjena

Ker se jetra nahajajo na desni strani telesa, lahko ležanje na desni strani povzroči pritisk na ta organ. Ležanje na levem boku pa ne bo dovolilo, da bi toksini in druge škodljive snovi preobremenili jetra.

Izboljša delovanje vašega limfnega sistema

Limfni sistem igra ključno vlogo v telesu, saj odstranjuje odpadke in toksine iz našega sistema. Strokovnjaki pravijo, da je torakalni kanal na naši levi strani, zato lahko spanje na tej strani telesu pomaga pri učinkovitejši predelavi odpadkov. Ker limfni sistem skrbi za transport maščob, beljakovin in drugih pomembnih snovi do tkiv, ležanje na levem boku omogoča, da celice hitreje prejmejo vsa potrebna hranila.

Vranica veliko bolje opravlja svoje delo

Vranica je največji organ v limfnem sistemu in se nahaja na levi strani telesa. Ko spite na levem boku, vaša vranica deluje bolj učinkovito. Glavni razlog za to je gravitacija. Na ta način se pospeši pretok krvi skozi vranico in ta hitreje filtrira nepotrebne snovi iz telesa.

Odpadne snovi se odstranijo na ustrezen način

Stičišče med tankim in debelim črevesom se nahaja na levi strani telesa, v predelu, imenovanem ileocekalna zaklopka. Ko spite na levem boku, gravitacijske sile olajšajo prenos odpadnih snovi iz tankega črevesa v debelo črevo. To omogoča debelemu črevesu, da hitreje odstrani odpadke iz telesa.

Nočna zgaga se zmanjša

Če vas pogosto muči zgaga, je dobro, da se uležete na levi bok, da zaspite. V tem položaju se bo vaš želodec nahajal pod srčnim sfinkterjem, ki povezuje požiralnik z želodcem. Spanje na levem boku preprečuje vračanje želodčne vsebine v požiralnik.