Zakaj je lahko steklenica vina na teden dobra za vas

Nova raziskava, objavljena v European Heart Journal, razkriva, da lahko zmerno uživanje vina, približno steklenica na teden, pomembno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni, in sicer celo v podobnem obsegu kot nekatera zdravila, kot so statini.

V raziskavi je sodelovalo 1.230 posameznikov, katerih prehranske in pivske navade so bile zbrane s pomočjo vprašalnikov. Poleg tega so raziskovalci izmerili koncentracijo vinskega kemičnega markerja tartrata v urinu, kar je omogočilo natančnejše spremljanje dejanskega uživanja vina.

Po štirih do petih letih spremljanja je bilo zabeleženih 685 primerov srčno-žilnih zapletov, kot so srčni napad, možganska kap ali smrt zaradi srčne bolezni.

Rezultati so pokazali, da so imeli tisti, ki so popili med 12 in 35 kozarcev vina na mesec, kar 50 odstotkov manjše tveganje za razvoj bolezni srca v primerjavi s tistimi, ki so popili manj kot en kozarec vina mesečno.

To zaščitno delovanje vina presega učinke, ki so jih zabeležile prejšnje raziskave, in se lahko primerja z učinkovitostjo nekaterih zdravil za zniževanje holesterola.

Vino kot del zdrave mediteranske prehrane

Raziskava poudarja pomen zmernega uživanja vina kot dela sicer uravnotežene prehrane, zlasti mediteranske diete, ki je znana po svojih pozitivnih učinkih na zdravje srca. Predhodne ocene so pripisovale približno 20 odstotkov koristi mediteranske diete zmerni konzumaciji vina, a novi podatki kažejo, da je ta delež lahko še višji.

Pomembno pa je poudariti, da so bili udeleženci raziskave večinoma starejši posamezniki z že obstoječim visokim tveganjem za bolezni srca in ožilja, ki živijo v sredozemskem okolju. Zato rezultatov ni mogoče neposredno prenesti na celotno populacijo.

Nekatere študije namigujejo, da se zaščitni učinki zmernega uživanja vina začnejo kazati pri starosti okoli 35 do 40 let. Pri tem velja pravilo, da je za ženske priporočena količina alkohola za polovico manjša kot za moške, vino pa naj bi se uživalo izključno ob obroku.

Količina je ključ – več ni bolje

Značilnost te študije je tudi objektivno merjenje zaužite količine vina z analizo tartrata v urinu, kar odpravlja težave z netočnim samoporočanjem o količini zaužitega alkohola, ki so pogoste pri tovrstnih raziskavah.

Raziskava sicer ne dokazuje vzročne povezave, temveč zgolj povezanost, zato ni mogoče izključiti drugih dejavnikov, ki bi lahko prispevali k zmanjšanemu tveganju, na primer sočasno uživanje srčno-zaščitne hrane.

Glavno sporočilo raziskave? Zmerno, in le zmerno, uživanje vina ob zdravi prehrani lahko ima pozitiven učinek na zdravje srca. Priporočena meja ostaja pri največ eni steklenici vina tedensko oziroma približno 10 enotah alkohola. Vse, kar presega to količino, lahko koristi hitro izniči.