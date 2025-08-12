Zakaj je kefir odlična izbira za vsakodnevno uživanje. Tukaj so najbolj koristni nasveti

Kefir je danes priljubljena fermentirana mlečna pijača, ki je zaradi svojih številnih hranilnih vrednosti in pozitivnih učinkov na zdravje vedno bolj prisotna v vsakdanji prehrani.

Poleg vode, ki je temelj hidracije, je kefir pomemben del uravnotežene prehrane.

Kaj je kefir?

Kefir je fermentirana mlečna pijača, ki nastane z mešanjem mleka in kefirnih zrn – živih kolonij bakterij in kvasovk, ki fermentirajo mleko.

Rezultat je rahlo kiselkast, rahlo gaziran in naravno brezglutenski napitek, podoben tekočemu jogurtu.

Kefir se lahko pripravi iz različnih vrst mleka, kot so kravje, kozje ali ovčje mleko, obstaja pa tudi vodni kefir, ki je brez mleka.

Najbolj priporočljiva je navadna, nesladkana različica, a so na trgu tudi sadni in aromatizirani kefirji, ki so zaradi blažjega okusa priljubljeni pri širšem krogu potrošnikov.

Hranilna vrednost kefirja (na 240 ml navadnega, manj mastnega kefirja)

110 kalorij

2 g maščob

10 mg holesterola

125 mg natrija

9 g ogljikovih hidratov

0 g vlaknin

9 g naravno prisotnih sladkorjev

10 g beljakovin

3,8 mcg vitamina D (20 % dnevnih potreb)

390 mg kalcija (30 % dnevnih potreb)

380 mg kalija (8 % dnevnih potreb)

Zdravstvene koristi kefirja

Kefir je prava prehranska bomba, bogata s kalcijem, kakovostnimi beljakovinami, vitamini A, B12 in D ter minerali, kot so kalij in selen. Vsebuje številne probiotike, ki pozitivno vplivajo na prebavo in imunski sistem. Glavne koristi uživanja kefirja:

izboljšanje prebavnega zdravja,

podporo imunskemu sistemu,

krepitev kostne gostote,

pomoč pri uravnavanju telesne teže.

Načini uživanja kefirja

Kefir je mogoče uživati na več načinov:

Smutiji: Kefir lahko nadomesti jogurt ali mleko in doda kremasto teksturo ter dodatne beljakovine. Odlično se ujema z jagodičevjem, banano ali mangom.

Kako izbrati pravi kefir?

Priporočljivo je izbirati navadni kefir brez dodanih sladkorjev, saj sadni kefirji pogosto vsebujejo več sladkorja. Če se izbere aromatizirana različica, naj bo narejena iz pravega sadja z manj kot 8 g dodanega sladkorja na porcijo (približno dve čajni žlički).

Pomembno je preveriti, da kefir vsebuje žive in aktivne probiotične kulture. Na voljo so različice z nizko in polno vsebnostjo maščob – izbira je odvisna od osebnih preferenc in načina uporabe. Polnomasten kefir je gostejši in primernejši za solatne prelive, medtem ko je manj masten bolj tekoč in se dobro meša v smoothiejih.

Kdo naj se kefirju izogiba?

Kefir je primeren za večino ljudi. Izogibati se ga je priporočljivo tistim z alergijo na mlečne beljakovine, osebam na dieti z nizko vsebnostjo histamina ter ljudem z oslabljenim imunskim sistemom, če kefir ni pasteriziran.

Kefir je hranilen, praktičen in okusen dodatek k prehrani, ki ponuja številne koristi za zdravje. V enem kozarcu združuje kakovostne beljakovine, kalcij, vitamine in probiotike, ki pomagajo pri dobrem počutju.

Različni načini priprave omogočajo raznoliko uživanje te fermentirane pijače – od pitja samega do uporabe v smutijih, zajtrkih in solatnih prelivih. Redno uživanje kefirja je enostaven način, kako podpreti zdravje in izboljšati prehransko rutino.