Zakaj je hoja v hrib avgusta idealna izbira za krepitev telesa in sprostitev

Avgust je mesec, ko mnogi iščemo pobeg iz vsakodnevnega ritma.
Fotografija: Prednost hoje v hrib je, da jo lahko prilagodimo svojim zmožnostim. FOTO: Jure Eržen
Prednost hoje v hrib je, da jo lahko prilagodimo svojim zmožnostim.

Janez Kušar
17.08.2025 ob 08:59
Janez Kušar
Medtem ko nekateri dopustujejo ob morju, se drugi z veseljem podajo v naravo in v hribe. Hoja na hrib je ena izmed najbolj preprostih, dostopnih in učinkovitih oblik gibanja.

Ne zahteva posebnih oprem, članarin ali tekmovalnega duha, le primerne obutve, nekaj previdnosti in dobre volje.

Prav poletje, ko so poti suhe, dnevi dolgi in narava v svojem najlepšem odtenku, je idealen čas za tovrstno aktivnost.

Naravno gibanje z velikimi učinki

Hoja v hrib je povsem naravna oblika gibanja, ki obremeni in hkrati krepi celo telo. Aktivira predvsem mišice nog, zadnjice in trupa, ob uporabi pohodnih palic pa tudi roke.

Srce začne biti hitreje, pljuča se razširijo, izboljša se prekrvavitev, znojenje pa pomaga telesu izločati toksine. Vse to se dogaja v mirnem, zelenem okolju, stran od mestnega hrupa in onesnaženja.

Že krajši vzpon prinese občutek svežine, lahkotnosti in notranjega miru – nekaj, kar težko dosežemo v telovadnici ali na tekaški stezi.

Zdravstvene koristi hoje v hrib

Redna hoja v hrib prinaša številne koristi:

  • izboljša telesno vzdržljivost in krepi srčno-žilni sistem,
  • spodbuja kostno gostoto in gibljivost sklepov, kar je pomembno tudi za starejše,
  • zmanjšuje stres, sprošča napetost in izboljšuje spanec,
  • pozitivno vpliva na koncentracijo, ustvarjalnost in splošno počutje.

Mnogi pohodniki poročajo, da se po hoji v naravi počutijo bolj umirjeni in osredotočeni. Razlog se skriva v stiku z naravo, ki ponuja tisto, kar v vsakdanjem ritmu pogosto spregledamo – čas zase.

Aktivnost za vsakogar

Prednost hoje v hrib je, da jo lahko prilagodimo svojim zmožnostim. Ni treba začeti z visokimi vrhovi, dovolj je že krajši vzpon na lokalni hrib, grič ali razgledno točko v bližini. Ključ je v tem, da začnemo počasi, poslušamo svoje telo in postopoma povečujemo zahtevnost poti. Tako hoja postane prijetna rutina, ki jo zlahka vključimo v vsakdan.

Varnostni nasveti za poletne pohode

Pri poletni hoji v hrib velja upoštevati nekaj osnovnih priporočil:

  • s seboj vzemimo dovolj vode, saj je hidracija ključnega pomena,
  • obujemo udobne čevlje z dobrim oprijemom,
  • oblečemo lahka in zračna oblačila,
  • ne pozabimo na pokrivalo, sončno kremo in zaščito pred insekti,
  • izberemo zgodnje jutranje ali pozne popoldanske ure, da se izognemo vročini.

Hoja v hrib je ena tistih preprostih aktivnosti, ki ne zahteva veliko, a vrača ogromno. Krepi telo, razbistri misli in prinaša občutek notranjega miru. Avgust je popolna priložnost, da naredimo korak navzgor, za svoje zdravje in dobro počutje.

