Ko govorimo o izgubi telesne teže, večina najprej pomisli na naporne vadbe, od intenzivnih kolesarskih treningov do dolgih tekov in vadb, ki nas popolnoma izčrpajo.

Vendar strokovnjaki opozarjajo, da je pot do vitkejšega telesa lahko precej preprostejša.

Najbolj naravna in dostopna oblika gibanja je hoja. Gre za vadbo, ki jo lahko vsak vključi v svoj vsakdan, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Prav hoja se vse pogosteje omenja kot najlažji način za izgubo telesne teže.

Zakaj je hoja učinkovita pri hujšanju?

Hoja je manj intenzivna oblika vadbe kot tek ali visoko intenzivni intervalni treningi (HIIT), zato ne povzroči tako izrazitega občutka lakote po vadbi.

To pomeni, da telo po hoji ne zahteva enako velike količine hrane, kot jo po bolj napornih aktivnostih, kar lahko dolgoročno zmanjša energijski vnos.

Poleg tega hoja spodbuja predvsem porabo maščobnih zalog, kar pospeši izgubo telesne maščobe. Redna hoja pozitivno vpliva tudi na oblikovanje nog in splošno telesno sestavo.

Zdravstvene koristi vsakodnevne hoje

Strokovne smernice poudarjajo, da je že 30 minut hitre hoje na dan dovolj, da izboljšamo splošno zdravje, razpoloženje in telesno pripravljenost.

Hoja je zdrava ker:

krepi srčno-žilni sistem,

zmanjšuje stres,

pomaga pri hujšanju,

izboljšuje gibljivost in vzdržljivost,

je brezplačna in dostopna vsakomur.

Priporočilo za odrasle med 19. in 64. letom starosti je vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti tedensko. Če to dosežemo s hitrimi sprehodi, bomo pomembno prispevali k svoji telesni pripravljenosti in dolgoročno poskrbeli za zdravje.

Najpreprostejša vadba za vse generacije

Hoja je pogosto spregledana kot oblika vadbe, a prav njena enostavnost je ključ do uspeha. Ni potrebna posebna oprema, ni stroškov, vadba pa se lahko izvaja kjerkoli in kadarkoli. Redni sprehodi ne prinašajo le izgube kilogramov, temveč tudi več energije in boljše počutje.

Če iščete preprost način za hujšanje in bolj zdravo življenje, začnite pri najosnovnejšem – vsakodnevnem sprehodu.