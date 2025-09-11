RETRO JE LAHKO TUDI HOJA

Zakaj je hoja nazaj nova skrivnost za zdravje, moč in vitko postavo

Najpreprostejša vadba za moč, ravnotežje in zdravo srce.
Fotografija: Hoja nazaj ni le zabaven eksperiment, ampak učinkovita vaja za moč, ravnotežje, srce in možgane. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Hoja nazaj ni le zabaven eksperiment, ampak učinkovita vaja za moč, ravnotežje, srce in možgane. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
11.09.2025 ob 11:30
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
11.09.2025 ob 11:30

Poslušajte

Čas branja: 2:59 min.

Čeprav jo pogosto spregledamo, je hoja ena najboljših oblik rekreacije.

A v zadnjem času se v ospredje prebija njen manj običajen način, hoja nazaj.

Ta fitnes trend, znan tudi kot retro hoja, ni le zanimiv, ampak ponuja številne koristi za telo in um, pravijo strokovnjaki športne medicine.

Zakaj hoditi nazaj?

Hoja nazaj se že dolgo uporablja v fizioterapiji, saj spreminja obremenitev sklepov in razbremeni dele telesa, ki so običajno boleči.

Toda raziskave kažejo, da ima ta oblika gibanja precej širše koristi:

Aktivacija »pozabljenih« mišic: kvadricepsi, zadnje stegenske mišice, gluteusi in mišice goleni delujejo v ekscentričnem načinu, kar še učinkoviteje krepi moč.

Izboljšana ravnoteža in stabilnost: ker med hojo nazaj ne vidimo smeri gibanja, morajo stabilizacijske mišice in živčno-mišični sistem delovati bolj usklajeno. To zmanjšuje tveganje za padce in izboljšuje športno pripravljenost.

Večja poraba kalorij: retro hoja doseže skoraj dvakrat večjo porabo energije kot običajna hoja.

Krepitev srca in ožilja: 12-tedenska raziskava iz leta 2023 je pokazala boljšo kardio vzdržljivost, nižji krvni tlak in manj vnetij pri ljudeh, ki so redno hodili nazaj.

Trening za možgane: ker gre za netipično gibanje, možgani dobijo nov izziv, kar spodbuja miselno ostrino in sposobnost odločanja.

image_alt
Evropski teden mobilnosti 2025: Postanite Aktivni na poti in spodbudite trajnostno mobilnost v podjetju

Varnejši sklepi in manj bolečin

Za razliko od teka ali intenzivne vadbe retro hoja manj obremenjuje sklepe, saj mišice med gibanjem bolje absorbirajo udarce. Zato je še posebej primerna za tiste, ki trpijo zaradi bolečin v kolenih ali kolkih. Fizioterapevti jo pogosto priporočajo kot del okrevanja po poškodbah.

Na kaj paziti?

Čeprav je hoja nazaj koristna za skoraj vsakogar, ni povsem brez tveganj. Če imate težave z ravnotežjem, poškodbe ali nevrološke motnje, jo vadite le pod nadzorom strokovnjaka.

Za varno in učinkovito vadbo upoštevajte nekaj preprostih pravil:

  • nosite udobno športno obutev,
  • začnite na ravni površini,
  • hodite počasi in kontrolirano,
  • glejte čez ramo, da se izognete oviram,
  • in predvsem – poslušajte svoje telo.

Fitnes trend, ki bi ga morali poskusiti vsi

Hoja nazaj ni le zabaven eksperiment, ampak učinkovita vaja za moč, ravnotežje, srce in možgane. Če iščete preprost način, da popestrite sprehode in naredite nekaj dobrega zase, potem je retro hoja odlična izbira.

Naslednjič, ko se odpravite na sprehod, poskusite nekaj minut hoditi tudi nazaj (najbolje nekje, kjer ni »očevidcev«) – telo vam bo hvaležno.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

hoja šport in rekreacija hitra hoja hoja nazaj retro hoja hoja za rekreacijo

Priporočamo

To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Grozljiva nevihta prizadela to mesto v Bosni: »Katastrofa, česa takega v življenju ne pomnim« (VIDEO)
Po javnem sporu med Grošljevo in Kumrom se nam je oglasila Natalija Verboten
Stiska slovenskega pevca vas bo presunila: Za nasmehom se je skrivala groza (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Grozljiva nevihta prizadela to mesto v Bosni: »Katastrofa, česa takega v življenju ne pomnim« (VIDEO)
Po javnem sporu med Grošljevo in Kumrom se nam je oglasila Natalija Verboten
Stiska slovenskega pevca vas bo presunila: Za nasmehom se je skrivala groza (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.