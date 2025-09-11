Zakaj je hoja nazaj nova skrivnost za zdravje, moč in vitko postavo

Čeprav jo pogosto spregledamo, je hoja ena najboljših oblik rekreacije.

A v zadnjem času se v ospredje prebija njen manj običajen način, hoja nazaj.

Ta fitnes trend, znan tudi kot retro hoja, ni le zanimiv, ampak ponuja številne koristi za telo in um, pravijo strokovnjaki športne medicine.

Zakaj hoditi nazaj?

Hoja nazaj se že dolgo uporablja v fizioterapiji, saj spreminja obremenitev sklepov in razbremeni dele telesa, ki so običajno boleči.

Toda raziskave kažejo, da ima ta oblika gibanja precej širše koristi:

Aktivacija »pozabljenih« mišic: kvadricepsi, zadnje stegenske mišice, gluteusi in mišice goleni delujejo v ekscentričnem načinu, kar še učinkoviteje krepi moč.

Izboljšana ravnoteža in stabilnost: ker med hojo nazaj ne vidimo smeri gibanja, morajo stabilizacijske mišice in živčno-mišični sistem delovati bolj usklajeno. To zmanjšuje tveganje za padce in izboljšuje športno pripravljenost.

Večja poraba kalorij: retro hoja doseže skoraj dvakrat večjo porabo energije kot običajna hoja.

Krepitev srca in ožilja: 12-tedenska raziskava iz leta 2023 je pokazala boljšo kardio vzdržljivost, nižji krvni tlak in manj vnetij pri ljudeh, ki so redno hodili nazaj.

Trening za možgane: ker gre za netipično gibanje, možgani dobijo nov izziv, kar spodbuja miselno ostrino in sposobnost odločanja.

Varnejši sklepi in manj bolečin

Za razliko od teka ali intenzivne vadbe retro hoja manj obremenjuje sklepe, saj mišice med gibanjem bolje absorbirajo udarce. Zato je še posebej primerna za tiste, ki trpijo zaradi bolečin v kolenih ali kolkih. Fizioterapevti jo pogosto priporočajo kot del okrevanja po poškodbah.

Na kaj paziti?

Čeprav je hoja nazaj koristna za skoraj vsakogar, ni povsem brez tveganj. Če imate težave z ravnotežjem, poškodbe ali nevrološke motnje, jo vadite le pod nadzorom strokovnjaka.

Za varno in učinkovito vadbo upoštevajte nekaj preprostih pravil:

nosite udobno športno obutev,

začnite na ravni površini,

hodite počasi in kontrolirano,

glejte čez ramo, da se izognete oviram,

in predvsem – poslušajte svoje telo.

Fitnes trend, ki bi ga morali poskusiti vsi

Hoja nazaj ni le zabaven eksperiment, ampak učinkovita vaja za moč, ravnotežje, srce in možgane. Če iščete preprost način, da popestrite sprehode in naredite nekaj dobrega zase, potem je retro hoja odlična izbira.

Naslednjič, ko se odpravite na sprehod, poskusite nekaj minut hoditi tudi nazaj (najbolje nekje, kjer ni »očevidcev«) – telo vam bo hvaležno.