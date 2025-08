Zakaj je glikogen ključen za kolesarje in kako ga učinkovito obnavljati

Glikogen je glavni vir energije za kolesarje, še posebej pri daljših in intenzivnejših vožnjah. Ko zaloge poidejo, telo upočasni, mišice oslabijo, možgani postanejo zamegljeni in vožnja postane boj za preživetje.

Kako torej poskrbeti, da bo rezervoar vedno poln? Kaj je glikogen in zakaj je pomemben za kolesarjenje?

Glikogen je oblika shranjene glukoze, ki se nahaja predvsem v mišicah in jetrih, manjša količina pa tudi v možganih.

Telo ga uporablja kot glavni vir hitrorazpoložljive energije, še posebej pri intenzivnejšem naporu, kot je vožnja v klanec, sprint ali daljši interval.

Ko telesna aktivnost zahteva več energije, se glikogen razgradi v glukozo, ki jo mišične celice takoj uporabijo. Brez zadostnih zalog glikogena začnejo zmogljivosti upadati, regeneracija se upočasni, imunski sistem oslabi, mišično tkivo pa se začne razgrajevati za energijo, kar dolgoročno vodi do poškodb in pretreniranosti.

Koliko glikogena imamo v telesu?

Polno napolnjene zaloge glikogena v telesu znašajo:

350–500 g glikogena, kar pomeni okoli 2000 kcal energije,

Približno 80 % glikogena je v mišicah, preostanek v jetrih.

Koliko glikogena porabimo med kolesarjenjem?

Poraba glikogena je odvisna od intenzivnosti:

Pri lažji vožnji telo uporablja predvsem maščobe, glikogen se porablja počasi.

Pri srednji intenzivnosti (tempo vožnja): ~2 g/min.

Pri visoki intenzivnosti (npr. tekmovalni ritem): ~3 g/min.

To pomeni, da lahko po 90 do 120 minutah intenzivne vožnje začnemo črpati zadnje zaloge glikogena in če jih ne obnavljamo sproti, nastopi t. i. "kriza".

Kaj se zgodi, ko glikogena zmanjka?

Upad moči in vzdržljivosti

Težke noge, občutek praznine

Zmanjšana mentalna osredotočenost

Telo začne razgrajevati lastne mišice za energijo (katabolizem)

Slabša regeneracija in večje tveganje za poškodbe

Kako napolniti in ohranjati zaloge glikogena?

Dnevni vnos ogljikovih hidratov glede na intenzivnost:

Intenzivnost vadbeOH (g na pol kg telesne mase)

Nizka (<1 h/dan) 1,5–2,5 g

Zmerna (~1 h/dan) 2,3–3,2 g

Aktivna (1–3 h/dan) 2,5–4,5 g

Visoko aktivna (>4 h/dan) 3,5–5,5 g

Za vzdržljivostne športnike so priporočene celo do 12 g OH na kilogram telesne mase na dan.

Med vožnjo:

30–60 g OH na uro za daljše vožnje (nad 1,5 ure),

80–120 g OH na uro pri zelo dolgih ali tekmovalnih vožnjah.

Primer (na uro):

1 športna pijača (500 ml) = 30 g

1 energijski gel = 20–25 g

1 banana = 25 g

Skupaj: 80 g OH

Po vadbi:

V roku 30 minut po koncu vadbe zaužij regeneracijski napitek ali obrok, bogat z ogljikovimi hidrati in beljakovinami (razmerje npr. 3:1). To pospeši obnovo glikogena in regeneracijo mišic.

Zakaj ni treba šteti vsakega grama?

Čeprav je spremljanje vnosa OH koristno, ni treba, da postane obsesija. Pomembneje je, da:

imaš uravnoteženo prehrano, ki podpira vadbo,

redno ješ pred, med in po vadbi,

razviješ vzdržljivostno osnovo, da telo bolje kuri maščobe pri višjih intenzivnostih,

izbereš prehrano, ki jo lahko dolgoročno vzdržuješ.

Glikogen je tvoje gorivo. Brez njega ni hitrosti, moči, osredotočenosti in dolgoročne napredne zmogljivosti. Če želiš kolesariti dlje, močneje in pametneje, poskrbi, da bo tvoj glikogenski rezervoar poln – vsak dan, na vsaki vožnji in po vsaki vadbi.