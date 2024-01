Zakaj je dobro jesti žolco?

Povedali smo vam že, kako smo naredili tedensko zalogo domačega kolagena, danes pa vam povemo, kako naši starejši niso noreli, ko so pripravljali in z veseljem jedli žolco.

Zakaj? Ker je žolca polna želatine, torej oblike kolagena, pridobljenega iz kože, kosti in hrustanca živalskega izvora.

Želatina se uporablja za hujšanje, ker zmanjšuje apetit, povečuje občutek sitosti in tako pomaga pri hujšanju.

Znano je tudi, da se želatina uporablja za bolečine v kosteh ali sklepih.

Želatina se pogosto uporablja v kozmetični industriji, saj je glavna sestavina krem ​​proti gubam in pripravkov proti staranju. Zaradi pomanjkanja kolagena se v telesu pojavijo številne spremembe, ki se najprej poznajo na koži in laseh.

S staranjem se sposobnost telesa za sintezo kolagena zmanjša, zato vlakna v koži izgubijo elastičnost in nastanejo gube. Staranja ni mogoče preprečiti, lahko pa omilimo njegove učinke. Kolagen nase veže vodo in tako zmanjša dehidracijo telesa in s tem kože.

Da ne boste ves dan pili želatine ali kolagena, to zimo poskusite jesti žolco in združite koristno in lepo.

Zakaj vse je dober kalogen

Kolagen je vrsta beljakovine, ki je ključnega pomena za strukturo in trdnost različnih tkiv v telesu, vključno s kožo, kostmi, sklepi, kitami, lasmi in nohti. Obstaja več razlogov, zakaj je kolagen dober za zdravje:

Koža in lepota: Kolagen igra ključno vlogo pri ohranjanju elastičnosti in hidracije kože. S staranjem se proizvodnja kolagena zmanjšuje, kar lahko vodi do gub, izgube čvrstosti kože in drugih znakov staranja. Dodajanje kolagena lahko podpira zdravje kože in prispeva k boljši elastičnosti.

Zdravje sklepov: Kolagen tvori osnovno strukturo hrustanca v sklepih, kar je pomembno za njihovo gibljivost in blaženje udarcev. Dodajanje kolagena lahko pomaga pri ohranjanju zdravja sklepov in preprečuje degenerativne bolezni, kot je osteoartritis.

Moč kosti: Kolagen je ključna sestavina kosti, ki jim daje trdnost. S staranjem se gostota kosti zmanjšuje, kar lahko vodi do krhkosti in poveča tveganje za zlome. Ustrezen vnos kolagena lahko prispeva k ohranjanju moči in zdravja kosti.

Zdravje las in nohtov: Kolagen sodeluje pri tvorbi strukture las in nohtov ter lahko prispeva k njihovi rasti in moči. Dodatki s kolagenom so lahko koristni za ljudi, ki imajo težave z lomljivimi nohti ali krhkimi lasmi.

Podpora prebavilom: Kolagen tvori osnovno strukturo v prebavnem traktu in je ključen za zdravje črevesne stene. Lahko pomaga pri zdravljenju in obnavljanju poškodovanih tkiv v prebavnem traktu ter spodbuja dobro delovanje prebavil.

Rana in celjenje tkiv: Kolagen ima pomembno vlogo pri procesu celjenja ran in obnavljanju poškodovanih tkiv. Spodbuja tvorbo novega tkiva in pripomore k hitrejšemu celjenju ran.

Mišična masa: Kolagen sodeluje tudi pri tvorbi mišičnega tkiva. Lahko igra vlogo pri ohranjanju mišične mase in podpori strukturi mišičnih vlaken.

Vzdrževanje zadostne ravni kolagena v telesu s hrano ali prehranskimi dopolnili lahko prispeva k ohranjanju zdravja in elastičnosti različnih tkiv ter podpira celostno dobro počutje.

Razlika med žolco in tlačenko

Žolco bolj strokovno imenujemo aspik ali hladetina.

Aspik je želatinasta ali žele podobna snov, ki nastane z ohlajanjem juhe, osnova za juho ali druge tekoče jedi. Uporablja se za oblikovanje trdnih, a hladnih jedi, kjer tekočina postane gosta in prozorna. Tradicionalno se uporablja za pripravo hladnih predjedi, mesnih jedi ali ribjih jedi.

Postopek izdelave aspika:

Priprava juhe ali osnove: Najprej se pripravi juha ali osnova z različnimi sestavinami, kot so meso, zelenjava, začimbe in voda. Ta juha se nato kuha in osnovne sestavine se dobro prekuhajo, da se sprostijo okusi in hranilne snovi.

Dodajanje želatine: Ko je juha pripravljena, se ji doda želatina. Želatina je snov, ki se ob ohlajanju strdi in daje aspiku trdno, žele podobno teksturo. Želatina se običajno najprej raztopi v vroči tekočini in nato prime na hladu.

Ohlajanje in strjevanje: Po dodajanju želatine se juha ohlaja, da se želatina strdi. Med tem postopkom se ustvari trdna, žele podobna snov, ki obda meso, zelenjavo in druge sestavine v jedi.

Postrežba hladno: Aspik se običajno postreže hladen. Ko se popolnoma strdi, ga lahko narežemo na rezine ali kose, da ga lažje postrežemo.

Aspik je tradicionalna jed, ki ima korenine v evropski kuhinji. Uporablja se za različne vrste mesa, rib, zelenjave ali jajc. Okusi se lahko razlikujejo glede na sestavine, uporabljene v juhi, in dodatke, kot so začimbe ali kis. Aspik je lahko del različnih kulinaričnih tradicij in je v nekaterih kulturah še vedno priljubljen.

Tlačenka je tradicionalna jed, ki se pripravlja iz različnih delov mesa, običajno prašiča, in želatinozne juhe, ki nastane iz kuhanja mesa. Ta jed je pogosta v evropski kuhinji in ima različne različice v različnih regijah. Obstajajo lahko različna imena za tlačenko v različnih kulturah.

Pri pripravi tlačenke se običajno uporabljajo deli mesa, ki vsebujejo veliko vezivnega tkiva, kot so svinjska glava, noge, ušesa ali druge koščke mesa z visoko vsebnostjo kolagena. Ta meso se kuha dolgo časa, dokler se kolagen ne razgradi in ustvari želatinozno juho. Ko se meso skuha, se odstrani iz juhe, nato pa se nareže na majhne kose.

Nato se kosi mesa vlijejo nazaj v juho, ki se ohladi in strdi, ustvarjajoč značilno teksturo tlačenke. V nekaterih receptih se lahko dodajo tudi začimbe in zelišča za okrepitev okusa. Tlačenka se pogosto postreže hladna, narezana na rezine.

Ime tlačenka se lahko razlikuje v različnih regijah. Na primer, v nekaterih krajih jo imenujejo tudi šunka, prekajena šunka, želatina ali hladno kuhana šunka. V nekaterih regijah so priljubljene različice tlačenke, kot je francoska "fromage de tête" ali nemška "Sülze".

Tlačenka je lahko del tradicionalnih jedilnikov v nekaterih kulturah, vendar morda ni po okusu vsakogar, saj ima specifično teksturo in okus.