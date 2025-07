Zakaj bi morali starejši od 60 let dnevno piti do štiri skodelice kave

Z leti se zmanjšuje mišična masa, telesna moč in gibljivost, pojavijo se utrujenost, počasnost ter manjša zbranost. Pogosto postanejo vsakodnevna opravila, kot so hoja po stopnicah ali nošenje nakupov, zahtevnejša, kar povečuje občutek šibkosti in krhkosti v starosti.

Nove raziskave kažejo, da ima kava lahko pomembno vlogo pri ohranjanju telesne moči in funkcionalnosti v poznejših letih.

Redno pitje štiri do šest skodelic kave dnevno je povezano z manjšim tveganjem za pojav krhkosti pri starejših. Kava, ki je že del vsakdanjika številnih Slovencev, tako ponuja več kot le jutranji ritual, postaja tudi naravna podpora vitalnosti.

Sedemletna raziskava o povezavi med kavo in zdravjem starejših

V raziskavi, ki je spremljala več kot tisoč ljudi, starejših od 55 let, so znanstveniki uporabili model za ocenjevanje krhkosti, ki vključuje:

nenamerno izgubo telesne teže,

mišično šibkost,

izčrpanost,

počasno hojo in

nizko telesno aktivnost.

Ugotovili so, da imajo osebe, ki redno pijejo več kave, na teh področjih boljše rezultate. To pomeni večjo verjetnost ohranjene samostojnosti in boljše kakovosti življenja.

Kako kava podpira telo v starosti?

Kava vsebuje več aktivnih snovi, ki ugodno vplivajo na telo:

Kofein deluje kot naravni spodbujevalec, zmanjšuje utrujenost, povečuje pozornost ter spodbuja mišično aktivnost. Polifenoli so močni antioksidanti, ki zmanjšujejo vnetja, ščitijo mišično maso in upočasnjujejo procese staranja.

Trigonelin, manj znana snov v kavi, lahko podpira delovanje možganov in izboljša spomin.

Koliko kave je preveč?

Čeprav raziskava navaja šest skodelic dnevno, je priporočljivo, da odrasli ne presežejo 400 mg kofeina dnevno, kar ustreza približno štirim do petim skodelicam kave. Prekomerno uživanje lahko povzroči:

povišan krvni tlak,

razbijanje srca,

tesnobo,

motnje spanja,

glavobole ali prebavne težave, še posebej pri občutljivejših posameznikih.

Ali lahko kava nadomesti gibanje?

Ne. Kava lahko deluje kot podpora, nikakor pa ne nadomestilo za telesno aktivnost. Redna vadba ostaja ključna za ohranjanje mišične mase, moči, ravnotežja in splošnega zdravja. Kombinacija kave in gibanja pa lahko poskrbi za še boljše počutje in dolgoročno vitalnost.

Hrana, ki skupaj s kavo podpira zdravje v starosti

Za preprečevanje krhkosti je priporočljivo uživati živila, bogata z:

beljakovinami (jajca, stročnice, ribe, mlečni izdelki),

omega-3 maščobnimi kislinami (laneno seme, orehi, modre ribe),

vitaminom D in kalcijem (mleko, sir, jajca),

antioksidanti (jagodičevje, temna čokolada, olivno olje, zelena zelenjava),

fermentiranimi izdelki (kislo zelje, kefir, jogurt), ki krepijo črevesje in imunski sistem.

Najbolj zdrava izbira kave

Najbolj priporočljiva je črna, filtrirana kava, brez dodanega sladkorja in smetane. Kava srednje praženosti ponuja optimalno razmerje med okusom in antioksidanti.

Izbira ekološke kave pomeni manj pesticidov in več zdravju koristnih snovi. Tudi brezkofeinska kava ima številne koristi, čeprav v nekoliko nižji koncentraciji.

Instant kava vsebuje manj kofeina in posledično manj vpliva na kosti, a velja jo občasno nadomestiti s »pravo« kavo.

Kava kot zaveznik zdravja po 60. letu

Zmerno uživanje kave je lahko učinkovit del strategije za ohranjanje telesne in duševne vitalnosti v tretjem življenjskem obdobju. Če jo kombiniramo z redno telesno aktivnostjo, uravnoteženo prehrano in skrbjo za zdravje, lahko štiri skodelice dnevno postanejo prijeten in zdrav življenjski ritual.

Kaj pravijo nasprotniki uživanja kave?

1. Kofein je stimulans, ki lahko obremenjuje telo

Povišan krvni tlak in srčni utrip: Pri ljudeh z občutljivim srčno-žilnim sistemom lahko kava povzroči razbijanje srca, napade tesnobe ali zvišan pritisk.

Nespečnost in motnje spanja: Kofein zavira adenozin (snov, ki povzroča zaspanost), kar lahko povzroči težave z uspavanjem, če kavo pijemo v popoldanskem času.

Odvisnost in odtegnitveni simptomi: Redno pitje lahko vodi v toleranco in odvisnost – ob nenadni prekinitvi se lahko pojavijo glavoboli, razdražljivost ali utrujenost.

2. Vpliv na prebavni sistem

Draženje želodca: Kava spodbuja izločanje želodčne kisline, kar lahko poslabša težave z refluksom, gastritisom ali sindromom razdražljivega črevesja.

Diuretični učinek: Kofein lahko deluje kot blag diuretik, kar lahko vodi v izgubo tekočine in elektrolitov, če ne pijemo dovolj vode.

3. Moteno vsrkavanje hranil

Kofein lahko zmanjša absorpcijo kalcija, železa in nekaterih vitaminov, zlasti če kavo pijemo tik ob obroku. Pri starejših je to še posebej pomembno, saj imajo že tako povečano tveganje za osteoporozo.

4. Akrilamid v praženi kavi

Med praženjem kavnih zrn nastaja akrilamid, potencialno rakotvorna snov. Ta je prisotna predvsem v temno praženi kavi, zato nekateri priporočajo raje srednje praženo ali nežno pripravljeno kavo.

5. Psihološki vplivi

Pri občutljivejših posameznikih lahko kofein poveča tesnobo, nemir in razdražljivost, zlasti ob visoki obremenjenosti ali stresu.

Kaj torej pomeni ta kritika?

Pomisleki nasprotnikov ne pomenijo, da je kava sama po sebi škodljiva – gre za opozorila, da:

ni za vsakogar,

mora biti uživanje zmerno in individualno prilagojeno,

se moramo zavedati časovne umestitve kave (ne prepozno v dnevu),

in da ni nadomestilo za spanec, hidracijo ali uravnoteženo prehrano.

Kdaj se je smiselno kavi izogniti ali jo zmanjšati?

Pri nosečnicah in doječih materah (priporočen dnevni vnos je omejen na 200 mg kofeina). Pri ljudeh z aritmijami, tesnobo, nespečnostjo ali visokim krvnim tlakom. Pri starejših z osteoporozo ali slabšo absorpcijo kalcija. Pri tistih, ki se po kavi počutijo slabo – imajo nemir, tresavico, slabost ali zgago.

Ali je kava zdrava?

Odgovor ni črno-bel. Za večino zdravih odraslih je zmerno pitje kave varno in lahko celo koristno, še posebej pri tistih po 60. letu, kot kažejo raziskave. A kava ni univerzalno primerna, nekaterim koristi, drugim škodi. Najpomembneje je poslušati svoje telo in prilagoditi uživanje svojim potrebam.