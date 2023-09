Začelo se je snemanje biografskega filma o legendi košarke Draženu Petroviću

V Šibeniku je pred dnevi padla prva klapa celovečernega igranega filma Nekaj močnejšega od mene - zgodba o Draženu Petroviću, pri katerem kot koproducent sodeluje slovenska produkcijska hiša December, sporočajo na spletni strani film-center.si.

Po obsežnih pripravah je v petek v Šibeniku padla prva klapa celovečernega igranega filma Nekaj močnejšega od mene - zgodba o Draženu Petroviću (Nešto jače od mene - Priča o Draženu Petroviću). Fenomen borbenega duha in značaja slavnega košarkarja, ki je bil »večji od življenja«, bo na veliko platno prenesel režiser Danilo Šerbedžija po scenariju Ivana Turkovića-Krnjaka.

V zgodbi so zajeta vsa pomembna obdobja življenja Dražena Petrovića, od otroštva in odraščanja v Šibeniku, bleščeče košarkarske kariere v Evropi in ZDA, vojnega obdobja, romantičnih razmerij, do tragične smrti v prometni nesreči leta 1993. Gre za zahteven projekt, ki vključuje snemanje na več lokacijah. Pri snemanju sodeluje več kot sedemdeset filmskih ustvarjalcev, ki se trudijo zgodbo o košarkarskem Mozartu posneti na način, vreden športnega junaka.

Snemanje se je začelo na kraju, od koder legenda tudi izhaja; v šibeniški četrti Baldekin, kjer je Dražen Petrović preživljal otroštvo. Kot je običajno pri snemanju večjih produkcij, tudi na mestnih ulicah Šibenika te dni vlada poseben prometni režim, za kar so mestne oblasti, pa tudi meščani Šibenika, izkazali veliko razumevanja.

Po končanem snemanju v Šibeniku bo filmska ekipa spremljala življenjsko pot košarkarskega velikana še na različnih lokacijah v Zagrebu in ZDA. Film govori tudi o Draženovem življenju zunaj igrišča, ki je bilo prepleteno s čudovitimi, a tudi težkimi trenutki. Prizori s snemanja nas prepričljivo vrnejo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Direktor fotografije, ki bo poustvaril to obdobje je Ante Cvitanović.

Za vlogo Dražena Petrovića je bil izbran mladi igralec Domagoj Nižić, medtem ko Dražena v mladih letih igra Šibenčan Tonko Stošić, učenec sedmega razreda. »Snemanje je zelo zanimivo in ni mi težko ponavljati prizorov. Celotna ekipa je super, in vesel sem, da bom lahko sodeloval z Zrinko (Cvitešić), Draganom (Mićanovićem) in Domagojem (Nižićem). Zelo sem navdušen, da so me izbrali za vlogo Dražena, in vesel sem, da je zraven tudi Lovre (Tanfara), ki igra Aca. Upam, da bomo dobro opravili svoje delo in da bo ekipa zadovoljna ter da bo občinstvo dobro sprejelo film. Komaj čakam premiero naslednje leto ob Draženovem rojstnem dnevu,« je povedal navdušeni Tonko.

Pomemben lik v filmu je tudi Draženov starejši brat Aleksandar Petrović. Slavnega igralca in trenerja Acota Trico kot otroka igra Lovre Tanfara, tudi iz Šibenika: »V čast in veselje mi je sodelovati pri snemanju filma o Draženu, ki je moj vzornik, saj tudi sam treniram košarko. Snemanje filma je zame zabavno, celotna ekipa je odlična in odprta, in upam, da bo film zelo uspešen.«

Izbiro Zrinke Cvitešić, znane in slavne hrvaške igralke, ki bo upodobila Draženovo mamo, je toplo sprejela tudi Biserka Petrović, Draženova mama. Nazadnje se je v hrvaškem filmu pojavila leta 2012, zato domače občinstvo nestrpno pričakuje njeno vrnitev na filmska platna.

Dražen Petrović. FOTO: KK Cibona

»V scenariju je ena poved, ki gre takole: »Njegovo življenje je košarka, mi drugi smo tukaj samo, da mu pomagamo.« Ta film je zgodba o Draženu, mi drugi smo res tukaj samo, da pomagamo. Njegova zgodba je navdih za otroke in mladostnike že dobrih 40 let. Zame je prek te vloge najpomembneje pokazati, kako so skrb, ljubezen, vzgoja in podpora temelji, na katerih otrok lahko zraste v človeka s velikim srcem,« je dejala Zrinka Cvitešić ob začetku snemanja, nato pa navdušeno dodala: »Že po prvem dnevu snemanja je bilo po vsem mestu mogoče čutiti ljubezen in ponos ljudi do 'svojega malega'.«

Vloga Draženovega očeta, Joleta Petrovića je zaupana mednarodno priznanemu srbskemu igralcu Draganu Mićanoviću: »Ko delate film o tako ljubljeni osebi, kot je bil (in ostaja) Dražen, ki je s svojim delom in talentom navdihnil toliko otrok tiste dobe, pa tudi mnoge prihodnje generacije, je navdušenje veliko, prav tako pa tudi odgovornost. Po preizkusih, ki smo jih imeli v Zagrebu in teh prvih nekaj dneh snemanja v Šibeniku, so vtisi zelo pozitivni. Delo z odličnimi kolegi in celotno ekipo poteka v čudovitem vzdušju in pozitivni energiji, ker se vsi zavedamo, da delamo nekaj lepega in pomembnega.«

Premiera filma je predvidena 22. oktobra 2024, na dan, ko bi Dražen Petrović praznoval 60. rojstni dan, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Avtorja projekta in producenta filma sta Ljubo Zdjelarević in Ivor Šiber iz produkcijske hiše Kinoteka iz Zagreba. Koproducenti so RTG Pictures iz ZDA, Living pictures iz Srbije in produkcijska hiša December iz Slovenije.

Sponzor filma je Hrvaški olimpijski odbor, podprli pa so ga še Atlantic grupa, Wiener zvarovanje, Jamnica, Erste banka, Hrvaška radiotelevizija, Mesto Zagreb, Hrvaški AV center, Filmski center Srbije in Slovenski filmski center.