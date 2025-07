Začela teči pri 50: Z gibanjem premagala strah, okrepila kosti in izboljšala počutje

V obdobju, ko mnoge ženske upočasnijo življenjski tempo, se je ena izmed njih odločila narediti prav nasprotno: pri 50. letu je prvič obula tekaške copate.

Čeprav se je dolgo spopadala z občutkom, da po tej starosti ni več primerna za intenzivno vadbo, je odločitev za tek postala ključni preobrat v njenem življenju.

Pobudo za spremembo je dala zdravniška diagnoza: začetek upada kostne gostote. Zdravnik ji je svetoval redno gibanje in prav tek se je izkazal za eno najbolj učinkovitih oblik vadbe pri ohranjanju zdravih kosti.

Začetek s pomočjo aplikacije in vztrajnosti

Začetnica se je vadbe lotila z aplikacijo Couch to 5KM, ki postopoma vodi uporabnike do rednega teka. Priznala je, da je bil prvi korak najtežji, premagati notranji odpor, obleči športno opremo in se spraviti skozi vrata.

A že po nekaj tednih je opazila prve pozitivne spremembe: več energije, boljše razpoloženje in predvsem občutek, da ima svoje telo ponovno pod nadzorom. Ob vsakem zdravniškem pregledu je bilo potrjeno: kostna gostota je ostala stabilna.

Motivacija ni stalna, disciplina je ključ

Svoja spoznanja deli tudi z drugimi: »Ne pričakujte, da boste vsak dan motivirani. Največja ovira je pogosto razdalja med posteljo in vhodnimi vrati. A že samo to, da se oblečeš za tek, je velik korak naprej,« je poudarila.

Pri začetnikih svetuje tudi majhne cilje: »Reci si, da greš ven le za pet minut. V večini primerov boš tekla dlje. Pomembno je, da začneš – telo bo sledilo.«

Vadba v skupini dvigne samozavest

Po lastni pozitivni izkušnji je želela pomagati še drugim ženskam. Ustanovila je brezplačen 12-tedenski program, kjer udeleženke postopoma pridejo do 5 kilometrov teka. Nato se lahko pridružijo njeni skupini »Sole Sisters« – namenjeni ženskam po 45. letu.

Skupina je postala prostor podpore, solidarnosti in povezovanja. Mnoge udeleženke so priznale, da jih je bilo sprva sram teči same, a v skupini so se počutile varno, sprejeto in spodbujeno. Povezanost z drugimi ženskami z enakimi izzivi je ključna pri vztrajanju.

Telo okreva, razpoloženje raste

Tudi raziskave podpirajo njeno izkušnjo. V anketi podjetja Asics je 52 odstotkov žensk potrdilo, da se po vadbi počutijo boljše. Ena od udeleženk skupine je celo povedala, da jo mož spodbuja, naj gre teč, ker opazi, da je po tem v celotnem tednu boljše volje.

Zakaj je tek po 50. letu lahko prelomnica?

Izboljšanje kostne gostote in preprečevanje osteoporoze

Večja samozavest in občutek telesne zmogljivosti

Boljše razpoloženje, manj stresa

Skupinska podpora in občutek pripadnosti

Dolgoročna kondicija brez agresivnih pristopov

Začeti teči pri 50. letu ni ne prepozno ne neprimerno, ravno nasprotno. Lahko je eden najmočnejših korakov k boljšemu zdravju, stabilnejšemu duševnemu stanju in večji življenjski samozavesti. Telo je zmožno sprememb, ne glede na leta.