Zabloda ali zdravilo: Dan naj se začne z enim žganjem

Slivovka in sadjevec sta najbolj znani žganji, ki ju, kot že ime pove, izdelujejo iz sliv in mešanega sadja. Posebej priljubljena so različna zelišča, ki nastanejo z dodajanjem zdravilnih zelišč žganju in žganje z dodatkom sadja.

Glede na visok odstotek alkohola v žganju, moramo biti pri njegovem uživanju vseeno previdni, a majhna in pravočasna količina žganja hitro pozdravi nekatere zdravstvene težave.

V nadaljevanju vam predstavljamo seznam tegob, ki so jih zbrali na spletni strani health, in ki so jih naši predniki desetletja uspešno zdravili z žganjem.

1. Bolečine v trebuhu

Ste zaužili težak in masten obrok, zaradi katerega vas je zabolel trebuh? Šilec ali dva sadjevca ga bosta takoj pomirila.

2. Zobobol

Požirek žganja držite na bolečem zobu deset sekund, in nato izpljunite. Ponovite še dvakrat ali trikrat z majhnim presledkom, da vam žganje ne razdraži preveč dlesni.

3. Vneto grlo

Če gre za vneto grlo, ki ga povzroča bakterijska okužba, bo žganje z nekaj kapljicami propolisa uspešno razkužilo grlo. Pomagal bo tudi topel zeliščni čaj z nekaj žlicami žganja.

4. Bolečine v hrbtu

Na boleč in otrdel hrbet nežno vmasirajte malo žganja. Po nekaj urah postopek ponovite. Za ta namen je še posebej priporočljiva komovica ali tropica, žganje iz ostanka grozdja po fermentaciji.

5. Otrdel vrat

Enako kot otrdel hrbet lahko z žganjem zdravite tudi otrdel vrat.

6. Bolečine pri revmatskih obolenjih

Med bolniki z artritisom se masaža z žganjem pogosto uporablja za lajšanje bolečin v sklepih.

7. Oteklina

Žganje dokazano hladi kožo, zato dobro deluje na otekline. Žganje lahko vmasirate na otečeno mesto ali nanj položite obkladek. Ne pozabite, da lahko žganje že po nekaj minutah razdraži kožo, zato obloge za kratek čas držite na oteklem delu telesa.

8. Slaba cirkulacija

Naši dedki in babice so pogosto po prebujanju začeli jutranjo cirkulacijo s kozarčkom žganja.

9. Urološke težave

Žganje s peteršiljem je odličen zaveznik v boju proti bakterijskim okužbam sečil.

10. Potovalna slabost

Seveda tukaj žganje pomaga samo odraslim potnikom, saj vozniki med vožnjo ne smejo piti. Veliko odraslih še vedno muči slabost med vožnjo, žganje pa bo rešilo tudi to težavo.

Poudarjamo, da gre za šilce žganja, kar pomeni, največ 0,3 dcl.