Za tiste, ki veliko švicate: Ne sramujte se svojega znoja

Potenje spravlja veliko ljudi v zadrego. Družbene smernice ga namreč prikazujejo kot nekaj neženskega in »umazanega«, kozmetična industrija pa to s pridom izkorišča za prodajo kemičnih sredstev za njegovo preprečevanje.

Pa vendar je potenje povsem naraven proces, ki nam pomaga vzdrževati normalno telesno temperaturo, saj skrbi, da se ne pregrejemo. In v športu je pot nujen spremljevalec.

Za začetek si poglejmo, kaj sploh je. Pot je slana vodna raztopina (99 odstotkov vode in odstotek soli), ki jo izločajo žleze znojnice. Naše telo premore kar od tri do štiri milijone žlez znojnic, ki jih razdelimo v dve skupini.

To so ekrine žleze znojnice, ki so razporejene po večjem delu telesa, ter apokrine žleze znojnice, ki so pod pazduhami, v predelu prsnih bradavic in dimelj. Poudariti velja, saj veliko ljudi še vedno misli nasprotno, da je pot v splošnem brez vonja, nanj pa med drugim precej vpliva naša prehrana. Če npr. pojeste veliko česna in spijete kakšno pivo preveč, vas bodo vaše ekrine žleze opozorile na to s specifičnim vonjem znoja.

Tudi pot pod pazduhami, ki ga izločajo apokrine žleze, je v osnovi brez vonja. Toda ta znoj poleg vode in soli vsebuje še proteine, npr. maščobne kisline, ki jih bakterije hitro in enostavno razgradijo. Posledica razgradnje pa je bolj ali manj neprijeten vonj. Dezodorante s takšno in drugačno kemijsko sestavo uporabljamo torej zato, da bodisi zakamuflirajo vonj bodisi upočasnijo razgradnjo proteinov. Še vedno pa je najboljši recept za preprečevanje neprijetnega vonja redno tuširanje, ki vam najpreprosteje zagotovi, da se v svoji koži dobro počutite.

Mokro in zdravo

Kot sem že omenila, je potenje naraven in nujen biološki proces, ki skrbi za termoregulacijo našega telesa. Brez mehanizma termoregulacije bi se namreč po dobrih 10 minutah pregreli in končali precej tragično z vročinsko kapjo, okvarami ledvic ali celo smrtjo. Kapljice znoja, ki se naberejo na površini kože, imajo, ko začnejo izhlapevati, blagodejen hladilni učinek.

Posledično se v vročem vremenu ali ko se med športom naše mišice ogrejejo zaradi povečanega fizičnega napora, izloča več znoja. Omeniti velja, da je potenje tudi običajen spremljevalec stresnih situacij, saj nervozo uravnava t. i. simpatično živčevje z aktivacijo stresnih hormonov, podobno kot med športno aktivnostjo. Njihova povišana raven pa našemu telesu sporoča, da se mora ohladiti.

Potenje je nujno tudi, ko prebolevamo virozo. Povišana temperatura sicer uničuje viruse in bakterije, za izognitev koagulaciji beljakovin in odpovedi notranjih organov pa je naš obrambni mehanizem vseeno naravnan tako, da pade, ko je vročina previsoka. Zato se spotimo. Zanimivo pa je, da se spotimo tudi, ko jemo pikantno hrano. Preprosto povedano, pikantna hrana stimulira receptorje na naši koži, ki mislijo, da jim je vroče, zato začnejo znojnice izločati znoj.

Kot zanimivost velja omeniti, da se moški v povprečju začnejo potiti veliko hitreje in se potijo enkrat bolj med vadbo z isto intenzivnostjo. Na potenje žensk pa močno vpliva tudi hormonsko (ne)ravnovesje in v katerem delu menstrualnega cikla smo trenutno.

V drugem delu menstrualnega cikla, v lutealni fazi od 15. do 28. dneva, denimo, imamo zaradi povišane koncentracije progesterona spremenjeno termoregulacijo z višjo telesno temperaturo. Posledično se potimo bolj in tudi prag začetka potenja je nižji. Po raziskavah sodeč je v tej fazi tudi srčni utrip povečan za 10 utripov na minuto, kar pomeni, da smo med intenzivnejšo vadbo tudi zadihane prej.

Kako pa na potenje gledamo športniki?

Za športnike je potenje znak premikanja telesa, znak, da smo aktivni, in pot je le produkt našega »garanja«. Takojšnje potenje ob začetku treninga je za nas znak visoke telesne kondicije. Telo fizično dobro pripravljenih športnikov namreč takoj, ko zazna akcijo, sproži vrsto fizioloških reakcij, ki ga pripravijo na napor. Poleg tega takojšnje potenje z uravnavanjem telesne temperature omogoča telesu, da varčuje z energijo za kasnejše intenzivnejše napore med treningom.

Ker je med napornimi treningi s povečanim potenjem močno povečana tudi cirkulacija krvi, ta pospešeno odnaša iz mišic odpadne produkte, ki povzročajo utrujenost mišic, in tako pospeši regeneracijo. V kombinaciji s športom potenje blagodejno razbremeni tudi jetra, saj z izločanjem telesu neprijaznih snovi skozi kožo delno opravi njihovo nalogo. Najboljše zdravilo za »mačka« je torej naporen trening, ki bo v najkrajšem možnem času odplavil iz vašega telesa vse nakopičene strupe preteklega večera.

Kljub vsem pozitivnim učinkom pa moramo vseeno paziti, da med treningom s potom izgubljeno tekočino redno nadomeščamo. Če izgubimo preveč soli, lahko hitro končamo trening dehidrirani, utrujeni in z mišičnimi krči. Še zlasti med kolesarjenjem v poletni vročini zatorej poskrbite za zadosten vnos izotoničnih pijač, ki bodo nadomestile izgubljeno sol.

Na koncu pa naj poudarim še izsledke raziskav, da je 20 minut kakršne koli intenzivne vadbe s potenjem dovolj, da se počutimo močnejše in celo vitkejše ter da se več kot odlično počutimo tudi v prepoteni koži.

Zatorej, drage športnice, ne sramujte se svojega znoja, saj je le znak, da skrbite za zdrav duh v zdravem telesu.