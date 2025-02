Za en krof eno uro hitre hoje

Včeraj je bil debeli četrtek, kar pomeni, da vsi tisti, ki se čutimo prekomerno težki, moramo sodelavce častiti s krofi. S celo škatlo krofov.

Ker se nam to ponavlja že vrsto let, točno vemo, kje jih bomo kupili in koliko. Čim več, seveda. Zato, da jih nahranimo in nas tako mogoče prej ko slej, nekdo vrže s prestola najdebelejšega v firmi ...

Pustni krof je priljubljena sladica, ki pa je tudi precej kalorična. Krof je kot pivo, pravimo; nikoli ne moreš pojesti (spiti) samo enega.

Krof je narejen, ocvrt s kombinacijo testa, cvrtja v olju in sladkega nadeva. Povprečen krof (približno 100 g) vsebuje približno:

Kalorije: 350–450 kcal

Maščobe: 15–25 g

Ogljikovi hidrati: 45–55 g

Sladkorji: 15–30 g

Beljakovine: 5–8 g

Natančna vrednost je odvisna od recepta in načina priprave. Klasični krofi, polnjeni z marelično marmelado in posuti s sladkorjem v prahu, imajo običajno več kalorij kot tisti brez nadeva ali pečeni krofi, ki niso ocvrti v olju.

Če želite zmanjšati kalorično vrednost, lahko krofe spečete namesto cvrtja ali uporabite manj sladkorja in maščobe pri pripravi testa.

Za športne rekreativce, ki so obsedeni s štetjem kalorij, je debeli četrtek kot celotno pustno rajanje, praznik, ki bi ga najraje izbrisali s koledarja. Če pojemo dva, pomeni, da smo ju poplaknili s kakim gostim sokom, in že je na »števcu« skoraj 1000 zaužitih kalorij. To pa pomeni, da je pred nami za dobro uro in pol intenzivnega treninga ...