Vsi bi radi shujšali. Kaj pa tisti, ki bi se radi zredili

Čeprav se to ne zdi velika težava, obstajajo ljudje, ki so »po naravi« suhi ali pa so pač v takšnem življenjskem obdobju, da jim nikakor ne uspe pridobiti kilogramov.

Nekateri bi rekli, da so lahko srečni, ker lahko jejo, karkoli želijo, a premajhna telesna teža je za posameznika prav tako frustrirajoča kot prekomerna telesna teža, včasih pa je tudi stvar zdravniške pomoči.

Tako kot pri hujšanju, tudi pri rejenju obstajajo zdravi in nezdravi načini. S pravilno strategijo boste lahko pridobili kilograme na varen, zdrav in efektiven način, in to dolgoročno.

Nažiranje s hamburgerji, sladkarijami, hitro hrano in vsem ekstra kaloričnim zagotovo ni prava pot. Znani rek, da smo, kar jemo, absolutno drži, saj so hranilne snovi, ki jih s hrano zaužijemo, dejansko gradniki, ki jih telo uporabi za nove celice. Zaradi tega je še kako pomembno, kaj vnašamo v svoje telo.

Kako se lahko zredim

Prvi in najpomembnejši nasvet? Jejte pogosto. Jejte pogosteje. Več kot tri ali štiri ure ne smete ostati brez vnosa hrane. Naše telo je kot stroj, ki je neprestano v gibanju, zato tudi potrebuje nenehen dovod energije.

Če preskočimo obrok ali smo dalj časa aktivni brez hrane, telesu odvzamemo gorivo, ki ga potrebuje za normalno delovanje. Posledično ga črpa iz energijskih rezerv, kar pa pomeni, da poseže v mišično maso. Da bi se temu izognili mu moramo torej neprestano dovajati energijo prek hrane.

Začnite počasi, na primer tako, da zvečate vnos hrane za nekje 200 kalorij na dan in opazujte, kako se bo telo odzvalo. Pri kalorijah hitro lahko pretiravate, zato nujno začnite počasi.

Katherine Zeratsky iz Mayo Clinic predlaga nekaj strategij, ki so ravno nasprotje nasvetom za izgubo teže, na primer, da dodate majhne, ampak hranilne prigrizke in malice med glavne obroke. To so lahko oreščki, sir, posušeno sadje, avokado, kikirikijevo maslo in podobno.

Pitje kalorij

Pitje kalorij je še ena dobra priložnost, a te ne smejo biti v obliki sladkanih pijač, ki lahko povzročajo številne zdravstvene težave, kot so diabetes ter bolezni srca in ožilja.

Namesto tega raje posezite po čem zdravem in polnem hranilnih snovi, na primer smootijih, ki naj vključujejo mandljevo mleko, banane, gozdne sadeže in različna semena.

Če samo dodatni vnos kalorij ne bo dovolj, dodajte še trening moči, da zgradite večjo mišično maso. To pa bo zahtevalo še več kalorij.

Naše telo sicer lahko zgradi največ nekje 0,2 kilograma mišic na teden, zato boste, če boste pojedli preveč kalorij, pridobili tudi maščobo. Primerno je pojesti nekje 250 do 500 kalorij več kot običajno.

V primeru, da se s težavo spopadate že dalj časa in da (pre)nizko težo spremlja tudi slabo počutje, utrujenost, glavobol ali kakšni drugi simptomi, se o tem nujno posvetujte z osebnim zdravnikom.

Morda je telesno stanje del večjega problema, ki pa zahteva strokovno zdravljenje. Zdravnik vam bo glede na vašo osebno zdravstveno zgodovino in rezultate ustreznih preiskav, dal navodila, kako dalje.