Vse, kar morate vedeti o pomanjkanju kalcija: simptomi, vzroki in zdravljenje

Hipokalcemija oziroma nizek nivo kalcija v krvi lahko povzroči simptome, kot so bolečine v mišicah in utrujenost. Za povečanje ravni kalcija lahko zdravnik priporoči večjo porabo živil, bogatih s kalcijem, ali jemanje prehranskih dopolnil.

Dolgotrajno pomanjkanje kalcija lahko privede do sprememb na zobeh, sive mrene, sprememb v možganih ter osteoporoze, ki povzroča krhkost kosti.

Vendar pomanjkanje kalcija sprva morda ne povzroča očitnih simptomov. Običajno je blago, a če ga ne zdravimo, lahko postane nevarno za življenje.

V tem prispevku opisujemo, kako preprečiti ali zdraviti pomanjkanje kalcija, kakšni so simptomi ter kdo spada v rizične skupine.

Kalcij je ključen za številne telesne funkcije, zato lahko njegovo pomanjkanje vpliva na mišice, kosti, zobe, pa tudi na duševno zdravje.

Če je za pomanjkanje odgovoren nezadosten vnos kalcija s hrano, sprva običajno ni opaznih simptomov. Sčasoma lahko pride do osteopenije, zmanjšane kostne gostote. Če tega ne zdravimo, lahko to napreduje v osteoporozo, stanje, pri katerem postanejo kosti krhke.

Vendar prehrana redko predstavlja glavni vzrok za pomanjkanje kalcija, pogosteje gre za posledico določenih bolezni ali zdravstvenih posegov, kot so odpoved ledvic, odstranitev želodca ali uporaba nekaterih zdravil, na primer diuretikov.

Težave z mišicami

Oseba s pomanjkanjem kalcija lahko občuti:

bolečine v mišicah, krče in trzanje mišic

bolečine v stegnih in rokah med hojo ali gibanjem

mravljinčenje in omrtvelost v rokah, nogah, stopalih ter okrog ust

Ti simptomi se lahko pojavljajo in izginjajo, a običajno ne izginejo med aktivnostjo.

Resnejše pomanjkanje lahko vodi do:

napadov (konvulzij)

motenj srčnega ritma (aritmije)

celo smrti

Izčrpanost

Nizek nivo kalcija lahko povzroči izredno utrujenost, pomanjkanje energije in splošen občutek počasnosti. Pogosto se pojavi tudi nespečnost.

Utrujenost, povezana s pomanjkanjem kalcija, lahko vključuje omotico, zmedenost in »možgansko meglo«, težave s koncentracijo, pozabljivost in zmedenost.

Spremembe na koži in nohtih

Dolgotrajno pomanjkanje kalcija lahko povzroči:

suho kožo

krhke in lomljive nohte

grobe lase

alopecijo (izpadanje las v zaplatah)

ekcem (vnetje kože, ki povzroča srbečico ali suhe lise)

luskavico (psoriazo)

Osteopenija in osteoporoza

Kosti skladiščijo kalcij, vendar potrebujejo visoke ravni tega minerala za ohranjanje trdnosti. Ko je kalcija v krvi premalo, ga telo začne črpati iz kosti, kar povzroča njihovo oslabitev.

Sčasoma lahko to vodi do osteopenije, zmanjšanja mineralne gostote kosti, kar lahko napreduje v osteoporozo. Ta povzroča redčenje kosti, povečuje tveganje za zlome, bolečine in težave s telesno držo.

Razvoj osteoporoze in drugih zapletov zaradi pomanjkanja kalcija lahko traja več let.

Nizek nivo kalcija je povezan s težjim PMS.

V študiji iz leta 2017 so udeleženke po jemanju 500 mg kalcija dnevno v obdobju dveh mesecev poročale o boljšem razpoloženju in zmanjšanem zadrževanju tekočine.

Druga študija iz leta 2019 je pokazala, da nizka raven vitamina D in kalcija v drugi polovici menstrualnega cikla lahko prispeva k simptomom PMS. Raziskovalci so predlagali, da bi prehranska dopolnila lahko ublažila simptome.

Težave z zobmi

Ko telesu primanjkuje kalcija, ga začne jemati tudi iz zob, kar lahko povzroči:

zobno gnilobo

krhkost zob

vnetja dlesni

oslabele zobne korenine

Pomanjkanje kalcija pri dojenčkih lahko vpliva na razvoj zob.

Depresija

Obstajajo dokazi, da je pomanjkanje kalcija povezano z motnjami razpoloženja, tudi z depresijo, vendar so potrebne dodatne raziskave za potrditev te povezave.

Vsak, ki sumi, da bi pomanjkanje kalcija lahko vplivalo na njegovo duševno zdravje, naj se posvetuje z zdravnikom. Po preverjanju ravni kalcija lahko zdravnik predlaga jemanje dodatkov.

Kdaj k zdravniku?

Vsak, ki ima simptome pomanjkanja kalcija, naj se posvetuje z zdravnikom. Ta lahko opravi krvne teste za določitev ravni kalcija.

Zdravniki hipokalcemijo opredeljujejo kot raven kalcija v krvi pod 8,8 mg/dl. Priporočeni dnevni vnos kalcija za odrasle med 19. in 50. letom starosti znaša 1.000 mg. Starejši, ženske nad 51 let in moški nad 71 let pa naj zaužijejo 1.200 mg kalcija dnevno.

Kako pogost je primanjkljaj kalcija?

Čeprav strokovnjaki še niso določili natančne pogostosti tega pomanjkanja, so bolj ogrožene naslednje skupine:

ženske v menopavzi

osebe z amenorejo (odsotnost menstruacije)

ljudje z intoleranco za laktozo

tisti, ki se držijo vegetarijanske ali veganske prehrane

Po ocenah iz leta 2015 je kar 3,5 milijarde ljudi po svetu ogroženih zaradi pomanjkanja kalcija zaradi nezadostnega prehranskega vnosa.

Na splošno ženske pogosteje ne zaužijejo dovolj kalcija s prehrano v primerjavi z moškimi. Mnoge imajo nizko raven kalcija, ne da bi se tega sploh zavedale.

Zdravljenje in preventiva

Najvarnejši in najlažji način za zdravljenje ali preprečevanje pomanjkanja kalcija je povečanje njegovega vnosa s prehrano.

Živila, bogata s kalcijem:

mlečne izdelke (mleko, sir, jogurt)

fižol

suhe fige

brokoli

tofu

sojino mleko

špinačo

s kalcijem obogatene žitarice

oreščke in semena, kot so mandlji in sezam

Pred jemanjem kalcijevih dodatkov se obvezno posvetujte z zdravnikom. Prekomeren vnos kalcija (hiperkalcemija) lahko poveča tveganje za srčno-žilne bolezni, ledvične kamne in druge resne zdravstvene težave.

V primerih hudega pomanjkanja ali kadar spremembe prehrane in dodatki niso dovolj učinkoviti, lahko zdravnik predpiše injekcije kalcija.