Vsakodnevna hoja, povezana z manjšim tveganjem za 13 vrst raka, razkriva obsežna študija

V današnjem vse bolj sedečem načinu življenja dolgotrajno sedenje povečuje tveganje za številne resne bolezni, tudi z rakom. Pa lahko nekaj tako preprostega, kot je hoja, ponudi resnično zaščito?

Zdi se, da je odgovor pritrdilen.

Vedno več raziskav kaže, da redna telesna dejavnost lahko zmanjša tveganje za raka. Zdaj pa najnovejša dognanja raziskovalcev z Univerze v Oxfordu tej tezi dodajajo dodatno težo.

Po obsežni študiji, v kateri je sodelovalo več kot 85.000 ljudi iz Združenega kraljestva, več korakov, kot jih naredite vsak dan, manjše je tveganje za razvoj kar 13 različnih vrst raka.

Udeleženci so nosili sledilnike aktivnosti, ki so merili tako količino kot intenzivnost njihovega dnevnega gibanja. Raziskovalci so jih v povprečju spremljali šest let in pri tem odkrili jasen vzorec: več korakov je pomenilo manjše tveganje za raka, ne glede na hitrost hoje.

Zaščitni učinki so se začeli pojavljati pri približno 5.000 korakih na dan, vse pod to mejo ni prineslo bistvenih koristi.

Pri 7.000 korakih se je tveganje za razvoj raka zmanjšalo za 11 odstotkov, pri 9.000 korakih pa za 16 odstotkov. Nad to mejo so se koristi izravnale, dodatna razlika v zmanjšanju tveganja je bila majhna in se je nekoliko razlikovala med spoloma.

Ta dognanja podpirajo splošno priporočilo, da naj bi si prizadevali za 10.000 korakov na dan, ne le za splošno zdravje, temveč tudi kot morebitno zaščito pred rakom.

Povezava med številom korakov in manjšim tveganjem za raka je ostala prisotna tudi po prilagoditvah glede na demografske podatke, indeks telesne mase (ITM) in druge življenjske dejavnike, kot je kajenje. To kaže, da so bile opazovane spremembe v tveganju za raka res posledica povprečnega dnevnega števila korakov.

Raziskovalci so analizirali tudi intenzivnost korakov, torej, kako hitro so udeleženci hodili. Ugotovili so, da je bila hitrejša hoja povezana z nižjim tveganjem za raka.

Vendar pa, ko so upoštevali skupno količino telesne dejavnosti, hitrost hoje ni več imela statistično pomembnega vpliva. Z drugimi besedami: pomembna je skupna količina hoje, ne pa njena intenzivnost.

Podobno je tudi zamenjava časa, preživetega v sedenju, z lahko ali zmerno telesno dejavnostjo zmanjšala tveganje za raka, a zamenjava lahke dejavnosti z zmerno ni prinesla dodatnih koristi. Ključno sporočilo torej je: več gibanja, ne glede na hitrost, je tisto, kar resnično šteje.

Raziskava je zajela 13 specifičnih vrst raka; z rakom požiralnika, jeter, pljuč, ledvic, želodca, maternične sluznice, mieloične levkemije, mieloma, debelega črevesa, ustne votline in žrela, danke, mehurja ter dojk.

V šestletnem obdobju spremljanja je približno 3 odstotke udeležencev razvilo enega od teh vrst raka. Najpogostejši so bili rak debelega črevesa, danke in pljuč pri moških ter rak dojk, debelega črevesa, maternične sluznice in pljuč pri ženskah.

Najmočnejša povezava med višjo telesno aktivnostjo in zmanjšanim tveganjem je bila opažena pri šestih vrstah raka: želodčnem, mehurja, jeter, maternične sluznice, pljučnem ter raku glave in vratu.

Razdelite si gibanje čez dan

Prejšnje raziskave so pogosto temeljile na samoocenjevanju, ki je nezanesljivo, ljudje namreč pogosto pozabijo, ali napačno ocenijo svojo raven aktivnosti. Tokratna študija je uporabila nosljive naprave, ki omogočajo bolj točen vpogled v količino in intenzivnost gibanja.

Poleg tega se ta študija razlikuje tudi po tem, da ni bila osredotočena le na intenzivno vadbo. Mnoge pretekle raziskave so pokazale, da lahko zahtevna telesna dejavnost zmanjša tveganje za raka, vendar vsi niso sposobni (ali pripravljeni) na visoko intenzivne vadbe.

Nova dognanja dokazujejo, da lahko že lahka aktivnost, kot je hoja, pomembno prispeva k preprečevanju raka, kar jo naredi dostopno širšemu krogu ljudi.

Že tri kilometra na dan, približno 4.000 korakov ali 40 minut lahkotne hoje, lahko pomembno vplivata na dolgoročno zdravje. In ni vam treba vsega opraviti naenkrat. Gibanje si razdelite čez dan:

izberite stopnice namesto dvigala,

sprehodite se med kosilom,

hodite med telefonskimi pogovori,

parkirajte nekaj metrov dlje od cilja.

Vključitev več korakov v vašo vsakodnevno rutino, še posebej v srednjih letih, je lahko ena najenostavnejših poti za zmanjšanje tveganja za določene vrste raka.

Seveda je povezava med telesno dejavnostjo in rakom kompleksna. Potrebne bodo dodatne dolgoročne raziskave, osredotočene na posamezne vrste raka, da bi bolje razumeli, zakaj hoja pomaga in kako lahko gibanje vključimo kot redni del strategij za preprečevanje raka.

A za zdaj je sporočilo jasno: manj sedite, več se gibajte in morda boste do boljšega zdravja enostavno prikorakali.