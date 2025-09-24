  • Delo d.o.o.
    NOVA RAZISKAVA

    Vsakodnevna hoja lahko podaljša življenje tudi za deset let

    Hoja je dostopna vsem generacijam, ne zahteva posebne opreme in ne obremenjuje sklepov tako kot nekatere druge oblike vadbe.
    Jesen je za sprehode v naravi najlepši letni čas. FOTO: Getty Images
    Jesen je za sprehode v naravi najlepši letni čas. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     24. 9. 2025 | 10:31
    A+A-

    Hoja je ena najpreprostejših oblik gibanja, ki dokazano izboljšuje telesno sestavo, gibljivost in zdravje srca.

    Nova raziskava, objavljena v reviji British Journal of Sports Medicine, pa kaže, da redna vsakodnevna hoja lahko doda tudi do deset let življenjske dobe.

    Kaj je pokazala raziskava

    Raziskovalci so analizirali podatke iz ameriške raziskave National Health and Nutritional Examination Survey (NHANES), kjer so udeleženci, starejši od 40 let, štiri dni nosili merilnike telesne dejavnosti.

    Nato so rezultate povezali s podatki iz popisa prebivalstva iz leta 2019 ter s statistiko umrljivosti iz leta 2017. Tako so lahko ocenili, kako raven telesne dejavnosti vpliva na pričakovano življenjsko dobo.

    Več hoje, več življenja

    Rezultati so bili jasni: pričakovana življenjska doba se je povečala z višjo stopnjo telesne dejavnosti. Najbolj aktivna četrtina udeležencev je opravila količino gibanja, enakovredno 160 minutam hoje na dan s hitrostjo približno 5 kilometrov na uro.

    Če bi vsi dosegli to raven aktivnosti, bi se povprečna življenjska doba po izračunih raziskovalcev povečala z 78,6 na 84 let – kar je več kot pet let dodatnega življenja.

    Nasprotno pa so najmanj aktivni udeleženci živeli približno šest let manj. A če bi ti manj aktivni ljudje vsak dan dodali vsaj 110 minut hoje, bi lahko podaljšali življenje kar za 11 let.

    image_alt
    Sok rdeče pese znižuje krvni tlak pri starejših od 60 let, razkriva nova raziskava

    Kaj to pomeni v praksi

    Seveda dolgoživost ne določa zgolj gibanje. Na življenjsko dobo vplivajo tudi prehrana, spanec, stres in drugi dejavniki. Vendar hoja vedno znova izstopa kot preprost in učinkovit način za izboljšanje zdravja in dolgoživosti.

    Raziskava je sicer temeljila le na štirih dneh meritev, kar pomeni, da rezultati morda ne zajemajo popolnih navad udeležencev. Vseeno pa dejstvo, da so bolj aktivni udeleženci živeli dlje, potrjuje že večkrat dokazan vzorec: več gibanja pomeni daljše življenje.

    image_alt
    Strokovnjaki razkrili: To je najboljše sadje za začetek dneva

    Zakaj je hoja najboljša izbira

    Hoja je dostopna vsem generacijam, ne zahteva posebne opreme in ne obremenjuje sklepov tako kot nekatere druge oblike vadbe. Za ljudi srednjih let in starejše je redna hoja eden najvarnejših načinov, da ohranijo kondicijo, zmanjšajo tveganje za kronične bolezni in hkrati podaljšajo kakovost življenja.

    Čeprav ni čarobne formule za dolgo življenje, raziskave potrjujejo, da ima vsak korak pomen. Vsakodnevna hoja ni le prijetna in sproščujoča, temveč je lahko tudi ključ do daljšega in bolj zdravega življenja.

