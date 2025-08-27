Vsak dan je hodila 10 kilometrov, da bi shujšala – zgodilo se je nekaj nepričakovanega

Zakaj se je odločila za 10 kilometrov na dan?

Hoja 10.000 korakov na dan je postal svetovni trend. Ona pa se je odločila stopiti še korak dlje – vsak dan brez izjem premagati 10 kilometrov. »Želela sem videti, kaj se zgodi, če se resnično posvetiš hoji,« pravi.

Prvi dnevi: boleči mehurji in razočaranje

Prvi dan ni šlo po načrtih. Stare superge in tanke nogavice so poskrbele za boleče spominke. »Čutila sem, kako se mehurji delajo že kilometre pred ciljem,« se spominja. Naslednji dan je bilo še huje – žulji so ji prekrili levi podplat.

Prva lekcija: dobri čevlji so ključni

Ko je investirala v kakovostno obutev, se je vse spremenilo. Našla je idealno, stalno pot, začela hitreje hoditi in se počutila bolj samozavestno. »Z vsakim dnem sem imela več energije,« je rekla.

Telo je začelo opozarjati

Čeprav je vztrajala, se je kmalu pokazalo, da telo potrebuje počitek. »Moji boki, kolena in gležnji so me spomnili, da imam 34 let,« se nasmehne. Naučila se je poslušati signale svojega telesa, da ne bi pregorela.

Hujšanje: več kalorij, kot si je predstavljala

Hoja se je izkazala za izjemno učinkovito pri izgorevanju kalorij. »Dnevno sem porabila okoli 2.000 kalorij – veliko več, kot sem pričakovala,« priznava. Rezultati na tehtnici so se kmalu začeli kazati.

Psihološke koristi so bile še večje

Rutina ji je dala strukturo in motivacijo. Vsak dan je prinesel občutek zmage, kar je izboljšalo razpoloženje, in zmanjšalo stres. »Glava je postala bolj jasna, počutila sem se bolj osredotočeno,« dodaja.

Nasvet za vse, ki bi poskusili

»Vlagajte v kakovostne čevlje, načrtujte pot in poslušajte svoje telo. Majhne priprave naredijo ogromno razliko,« svetuje vsem, ki bi se želeli lotiti podobnega izziva.

Kaj jo je naučil izziv?

Na koncu je spoznala, da hoja ni prinesla le izgube kilogramov, ampak predvsem boljše počutje in disciplino. »Vse bi naredila še enkrat – le da bi se naslednjič bolje pripravila,« je rekla z nasmehom.