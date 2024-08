Vročinski val je kot nalašč, da se navadite tuširati z mrzlo vodo

Večini ljudi razumljivo tople prhe bolj prijajo kot hladne. Vendar pa je prhanje s hladno vodo lahko koristno za fizično in duševno zdravje.

Seveda se mora vsakdo, ki bi ga tovrstno tuširanje pritegnilo, pred odločitvijo posvetovati s svojim zdravnikom, saj mrzli tuši niso za vsakogar - in tu ne govorimo o tem, da težko pri miru stojimo pod mrzlim tušem, temveč o tem, da morda mrzla voda ni dobra za naše zdravje.

Pri nas se v zadnjih letih veliko piše o ledenih kopelih - opozarjamo, da to ni ista stvar, saj pred tuširanjem ne naredimo dihalnih vaj in priprave, kot je to v navadi pred vstopom v ledeno vodo. Tuširanje s hladno vodo nikakor ni isto kot potop v ledeno mrzlo vodo!

To je velika razlika, zato nanjo opozarjamo. Metoda Wima Hoffa je nekaj drugega, saj ​​združuje dihanje, hladno terapijo in samopredanost in osredotočenost, ki pomaga, da se človek globlje povežete s svojim telesom. In glavo ... Takšna metoda vključuje močan vdih, sproščen izdih in dolgotrajno zadrževanje diha.

Mi pa - poudarjamo -, pišemo oz. ponujamo nekaj nasvetov za začetek hladnega prhanja in opozarjamo, na kaj morate biti pozorni pri zamenjavi toplega tuširanja s hladnim.

Zapisi povzeti po Medical News Today, recenzentka zapisa je zdravnica in profesorica Alana Biggers, avtorica pa Rachel Nall.

Predstavljamo torej nekatere možne prednosti tuširanja s hladno vodo.

Povečana budnost

V British Journal of Sports Medicine so ugotovili, da imajo hladni tuši številne fiziološke učinke na telo. Ti vključujejo povečan srčni utrip, višji krvni tlak in povišana frekvenca dihanja.

Hladna voda prav tako pospeši telesno presnovo, saj se mora telo bolj potruditi, da vzdržuje stabilno temperaturo. Ker pa je običajno trajanje hladnega tuširanja le okoli 5– do 10 minut, se ne bi smeli zanašati na učinke takšnega tuširanja za pospeševanje presnove s tako tehniko hujšanja. Kljub temu hladni tuši ustvarijo občutek poživitve in budnosti, kar lahko spodbudi osebo, da je bolj fizično aktivna.

Močnejši imunski sistem

Študija v reviji PLoS OneTrusted Source je pokazala, da je pri ljudeh, ki se tuširajo pod mrzlo vodo, za 29 odstotkov manj verjetno, da bodo zaradi bolezni manjkali v službi ali v šoli. Študija je vključevala 3018 ljudi, ki so se tuširali z vročo vodo in nato 30 – do 90 sekund dodajali curke hladne vode. Druga skupina se je kot običajno tuširala s toplo vodo in sploh ni uporabljala hladne vode.

Čeprav so tisti, ki so se tuširali pod mrzlo prho, zaradi bolezni manjkrat manjkali v službi ali v šoli, pa niso poročali o manj bolniških dneh. Raziskovalci so ugotovili, da lahko hladni tuši povzročijo, da se človek počuti manj oslabel, kar omogoča, da nadaljuje vsakodnevne dejavnosti.

Niso pa znanstveniki ugotovili razlike med ljudmi, ki so se tuširali s hladno vodo 30-, 60- ali 90 sekund. Verjamejo, da hladna voda sproži imunski sistem telesa ne glede na trajanje mrzlega tuširanja.

Izboljšano razpoloženje

Nekateri raziskovalci teoretizirajo, da lahko hladni tuši izboljšajo razpoloženje. Starejši članek v reviji Medical Hypotheses nakazuje, da je manj verjetno, da bodo imeli ljudje po hladnem tuširanju simptome depresije, saj hladni tuši aktivirajo simpatični živčni sistem in povečajo razpoložljivost nevrotransmitorjev, kot sta norepinefrin in endorfini. Vendar, pozor: treba je opozoriti, da ljudje predpisanega zdravljenja depresije ne smejo nadomestiti s hladnimi tuši!

Hitrejše ohlajanje po športnih aktivnostih

Terapija s potapljanjem v hladno vodo (potopitev telesa v led ali izjemno hladno kopel) je običajna praksa pri številnih športnih dejavnostih. Fizioterapevti, ki so specializirani za šport, so ugotovili, da lahko nizke temperature hitro razbremenijo telo po toplotnem naporu in zmanjšajo vnetje. Študija v Journal of Athletic Training je pokazala, da lahko hladen tuš po naporu olajša hipertermijo.

Vendar pa so raziskovalci ugotovili, da za lajšanje učinkov vadbe, ki jo povzročajo visoke telesne temperature, hladni tuši niso bili tako učinkoviti kot potopna terapija.

Izboljšano okrevanje telesa

Povzetek strokovnih člankov v Journal of Strength and Conditioning Research je pokazal, da lahko potopitev v hladno vodo in terapija s kontrastno uporabo vodo (najprej z vročo, nato s hladno vodo) pomagata izboljšati okrevanje in zmanjša občutek utrujenosti.

To bi po mnenju znanstvenikov lahko pomagalo športnikom, da bi s tehniko uporabe hladne vode za zmanjšanje občutka utrujenosti, povezane z njihovo fizično zmogljivostjo, postali uspešnejši.

Zmanjšana bolečina

V North American Journal of Medical Sciences Trusted Source so zapisali, da ima lahko uporaba hladne vode lokalne anestetične učinke za lajšanje bolečin. Izpostavljenost hladni vodi lahko povzroči zoženje krvnih žil, kar lahko pomaga zmanjšati oteklino in edem, ki povzroča bolečino. Hladna voda lahko tudi upočasni hitrost, s katero živčni signali izvajajo impulze.

To lahko zmanjša hitrost, s katero živci prenašajo signale bolečine v možgane, kar lahko zmanjša človekovo zaznavanje bolečine.

Nasveti za začetek

Številne raziskave o prednostih mrzlega prhanja kažejo, da ni nujno, da ves čas tuširanja stojite pod hladno vodo, da bi bil človek deležen pozitivnih učinkov. Človek lahko začne s toplo prho in nato vodo za kratek čas preklopi na hladno. To lahko traja od 30 sekund do dveh minut.

Nekateri ljudje raje opravijo le kratko hladno tuširanje, ki traja približno 5–10 minut. To je lahko tudi praktičen pristop k terapiji s hladno vodo. No, da bi ne razumeli narobe, študije navajajo kot hladno temperaturo vode okoli 20 stopinj Celzija, glede na članek v reviji Medical Hypotheses. To je drugo kot tuširanje z ledeno mrzlo vodo.

Nujnosti, ki se jih je treba zavedati

Človek ne sme uporabljati hladnih prh kot nadomestek za druge predpisane medicinske terapije, zlasti ne za tiste, ki jih zdravniki predpišejo za zdravljenje depresije. Vendar pa lahko ljudje poskusijo s terapijo s hladno vodo, da povečajo učinke drugih metod zdravljenja.

Nekateri ljudje pa bi nujno morali biti previdni pri tuširanju s hladno vodo. To vključuje ljudi s šibkejšim imunskim sistemom in tiste z resnimi srčnimi boleznimi, kot je kongestivno srčno popuščanje.

Namreč, nenadne spremembe telesne temperature in srčnega utripa lahko slabo vplivajo na telo in pa na naše počutje. Zato naj človek, ki ni prepričan, ali bi mu hladen tuš lahko koristil, nujno za nasvet vpraša svojega zdravnika.

Povzetek

Ljudje že stoletja uporabljajo terapije s hladno vodo kot zdravljenje za poživitev in izboljšanje splošnega počutja. Nekatere znanstvene študije podpirajo ugodne učinke hladnih prh na duševno in fizično zdravje.

Tisto, kar je sijajno za ljudi, ki težko zdržijo pod hladno vodo, je, da je vredno vključiti v redno tuširanje zgolj kratke trenutke pod hladno vodo.