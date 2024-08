Vrhunski športniki naj bi živeli 7 let dlje

Pri vrhunskih športnikih je večja možnost, da živijo dlje od preostale populacije, je pokazala raziskava francoskih znanstvenikov. Ti so rezultate raziskovanja nacionalnega instituta za šport, ekspertizo in športne dosežke pod vodstvom Juliane Antero-Jacquemin objavili v publikaciji American Journal of Sports Medicine.

V raziskavi so zajeli 2814 francoskih športnikov, ki so sodelovali na olimpijskih igrah med letoma 1912 in 2016. »Pri teh športnikih je povprečna pričakovana življenjska doba za približno sedem let daljša kot pri drugih ljudeh,« je pojasnila Antero-Jacqueminova na predavanju v Parizu.

Od navedenih dodatnih sedem let življenja sta povprečno dve več zaradi manjšega tveganja za kardiovaskularne bolezni, infarkt in možganski infarkt, je še pojasnila francoska znanstvenica. Dodatni dve leti so dobili zaradi manjše nevarnosti obolevanja za rakom, še tri pa zaradi manjše nevarnosti izpostavljanja različnim drugim razlogom, med slednjimi je tudi manjša verjetnost nesreč.

Rezultati te študije potrjujejo dosedanja odkritja, da športne aktivnosti, vključujoč vrhunski šport, podaljšujejo življenje. Znanstveniki so sicer še vedno malce razdeljeni, ko je govora o intenzivnosti fizičnih aktivnosti, s katerimi se izboljšuje kakovost življenja in podaljšuje življenjska doba posameznika.

Treningi elitnih športnikov so namreč od pet do desetkrat zahtevnejši od vadbe povprečnega človeka, prav zato je posledica tega pogosto poškodba ali nesreča, je poudarila Antero-Jacqueminova in dodala, da je življenje vrhunskih športnikov specifično, spremlja pa ga tudi uporaba nedovoljenih poživil s potencialno slabimi posledicami.

Ni pa nepomembno tudi to, s katerim športom se vrhunski športnik ali športnica ukvarja. Dobrobit športnih aktivnosti na njihovo zdravje se razlikuje glede na izbiro športa. Kolesarstvo in tek prinašata manj dobrega k zmanjševanju nevarnosti razvoja kardiovaskularnih bolezni, športi, ki združujejo več vrst fizičnih aktivnosti, kot so kolektivni športi in deseteroboj, pa prinašajo večjo dobrobit organizmu.