Vitamin, ki bi ga morali jemati vsi starejši od 50 let: V hrani ga je malo, a ščiti pred boleznimi in podaljšuje življenje

Vitamini so ključni za pravilno delovanje našega organizma, saj sodelujejo v številnih bioloških procesih, ki ohranjajo zdravje in vitalnost.

Krepijo imunski sistem, podpirajo presnovo, ščitijo celice pred poškodbami ter imajo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja kože, las, vida in kosti.

Čeprav telo v manjših količinah vitamine pridobi iz hrane, je pogosto treba posvetiti dodatno pozornost njihovemu vnosu in s tem preprečimo pomanjkanje in ohranimo optimalno zdravje.

Ustrezno uživanje vitaminov lahko pomaga pri preprečevanju kroničnih bolezni, izboljša telesno in kognitivno zmogljivost ter splošno zdravje, kar prispeva k daljšemu življenju.

S starostjo se povečuje tveganje za kronične bolezni, zato lahko zadosten vnos enega vitamina po 50. letu bistveno pripomore k zdravju, čeprav ga mnogi ljudje ne zaužijejo dovolj. Gre za vitamin D, ki ga označujejo kot ključnega za vse starejše od 50 let.

Vitamin D je nujen za ohranjanje zdravja kosti, krepitev imunskega sistema in zmanjšanje vnetij. Dokazano je, da pomaga pri depresiji, zvišuje raven testosterona, pozitivno vpliva na zdravje možganov in izboljšuje razpoloženje.

Vitamin D ključen za izgradnjo in vzdrževanje zdravih kosti, saj telo kalcij – glavno sestavino kosti – lahko absorbira le ob prisotnosti tega vitamina.

Poleg tega imajo njegova protivnetna, antioksidativna in nevroprotektivna lastnost pomembno vlogo pri podpori imunskega sistema, delovanju mišic in aktivnosti možganskih celic.

Vitamin D se naravno ne nahaja v številnih živilih, vendar ga lahko dobimo iz obogatenega mleka, obogatenih žit in mastnih rib, kot so losos, skuša in sardine. Telo ga prav tako proizvaja, ko sončna svetloba pretvori kemično spojino v koži v aktivno obliko vitamina D (kalciferol).

Uživanje multivitaminskih dodatkov z vitaminom D lahko pripomore k izboljšanju zdravja kosti. Priporočen dnevni vnos vitamina D znaša 400 mednarodnih enot (IU) za dojenčke do 12 mesecev, 600 IU za osebe, stare od 1 do 70 let, in 800 IU za starejše od 70 let.