Visok krvni tlak pod nadzorom z eno injekcijo na šest mesecev

Rezultati klinične raziskave, ki so jo izvedli raziskovalci z univerze Queen Mary v Londonu in objavili v strokovni reviji Jama, kažejo, da lahko injekcija vsakih šest mesecev pri osebah z zvišanim krvnim tlakom vodi do njegovega pomembnega in dolgotrajnega znižanja.

V globalni študiji KARDIA-2 je sodelovalo 663 bolnikov z visokim krvnim tlakom, pri katerih stanje z običajno terapijo ni bilo ustrezno nadzorovano.

Med raziskavo so bolniki poleg standardne terapije za zniževanje krvnega tlaka prejemali injekcije novega zdravila z imenom zilebesiran. Raziskovalci so ugotovili, da kombinacija zilebesarina in obstoječe terapije daje boljše rezultate pri zniževanju krvnega tlaka kot sama standardna terapija.

Pozitiven vpliv na milijone bolnikov

Ti rezultati bi lahko imeli velik pozitiven vpliv na osebe z visokim krvnim tlakom, ki prizadene približno tretjino odrasle populacije v Združenem kraljestvu. Nezdravljen visok krvni tlak povečuje tveganje za srčno-žilne zaplete, kot so srčni infarkt, možganska kap in celo smrt.

Terapija z dolgoročnim učinkom

Hipertenzija je globalni zdravstveni problem, saj nadzor nad krvnim tlakom še vedno ni zadovoljiv, ta pa je eden glavnih vzrokov za možgansko in srčno kap.

Študija potrjuje učinkovitost in varnost zdravila, kadar se uporablja skupaj z običajnimi zdravili prvega izbora za zdravljenje hipertenzije.

Posebnost te terapije je njen dolgotrajni učinek, ena injekcija na vsakih šest mesecev bi lahko milijonom bolnikov pomagala lažje obvladovati svoje stanje.

Zdravilo zavira nastanek določenih beljakovin v jetrih

Gre za eksperimentalno terapijo, ki temelji na tehnologiji RNA-interference. Zdravilo zavira tvorbo določene beljakovine v jetrih (angiotenzinogena), kar povzroči sprostitev krvnih žil in posledično znižanje krvnega tlaka. Zdravilo se aplicira s podkožno injekcijo.

Naslednji koraki v razvoju zilebesarina vključujejo novo študijo faze 2 z imenom KARDIA-3, v kateri bodo raziskovali, ali se zdravilo lahko uporablja pri osebah z zvišanim krvnim tlakom, ki že imajo srčno-žilne bolezni ali so v visoki rizični skupini za njihov razvoj.

Kasneje letos je načrtovano vključevanje pacientov v veliko globalno raziskavo, ki bo proučevala, v kolikšni meri lahko zdravilo zmanjša število srčno-žilnih zapletov, možganskih kapi in smrti zaradi bolezni srca.