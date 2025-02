Viagra ne pomaga pri doseganju zmag. Razen v enem športu, seveda

Takrat so verjeli, da bo širjenje krvnih žil, ki je bilo opazno kot posledica jemanja zdravila, povečalo pretok krvi v mišice, kar naj bi povečalo vzdržljivost in zmogljivost pri napornih športih, kot so tek, kolesarjenje ali dvigovanje uteži.

Nekateri so menili, da bo Viagra pripomogla k večji oksigenaciji mišic, s čimer bi se izboljšal njihov delovni potencial, še posebej v vzdržljivostnih športih.

To prepričanje je temeljilo na napačnem razumevanju učinka zdravila, saj Viagra ni bila narejena za tovrstno uporabo. Vendar pa raziskave niso podprle teh trditev, saj Viagra ne vpliva na fizično zmogljivost pri zdravih posameznikih, temveč je bila narejena za zdravljenje erektilne disfunkcije.

Zmotna uporaba zdravila je izhajala iz napačnega prepričanja o njegovih učinkih, kar je poudarilo potrebo po natančnejšem razumevanju farmakoloških lastnosti zdravil in njihovih dejanskih koristi za zdravje.

Raziskave so kmalu pokazale, da Viagra ni primerna ali učinkovita za izboljšanje športnih dosežkov. Zdravilo je bilo razvito za zdravljenje erektilne disfunkcije, ne pa za športno zmogljivost, in ni pokazalo pomembnega vpliva na fizično zmogljivost pri zdravih posameznikih.

Uporaba Viagre za izboljšanje športnih dosežkov torej ni priporočljiva

Čeprav lahko poveča pretok krvi v telo, ni dokazov, da bi to vplivalo na izboljšanje vzdržljivosti ali moči pri športnikih. Poleg tega so možni stranski učinki, kot so glavobol, omotica in težave z vidom, ki lahko negativno vplivajo na športne nastope.

Viagra je bila odkrita leta 1989 s strani farmacevtske družbe. Sprva je bila raziskovana kot zdravilo za zdravljenje angine pektoris (bolečine v prsih), vendar so raziskovalci kmalu opazili, da ima zdravilo nenaden stranski učinek – izboljšanje erekcije pri moških.

To je pripeljalo do nadaljnjih raziskav in leta 1998 je bila Viagra odobrena kot prvo zdravilo za zdravljenje erektilne disfunkcije.

In ptiči so poleteli.