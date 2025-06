Veslanje, tek, kolo, pohod? Ne pozabite na zaščito kože pred soncem

Poletje je tu in sonce pogosto neusmiljeno pripeka. Popravi naše razpoloženje in porjavi polt. Toda kljub temu se morajo tudi športniki zaščititi pred soncem.

Katere so najpomembnejše zapovedi? Osnovne odgovore so pripravili pri švicarskem Datasport.

Raven zaščitnega faktorja je odvisna predvsem od našega tipa kože. O času, potrebnem za samozaščito, je mogoče sklepati glede na naš tip kože.

Čas samozaščite, pomnožen s faktorjem zaščite pred soncem, tudi razkrije največji čas, ki ga lahko preživimo na soncu.

Znoj in voda lahko zmanjšata moč zaščitnega faktorja za do 10 odstotkov, saj kožo zmehčata in jo naredita bolj prosojno. Zato je prvo pravilo, da uporabite visok faktor zaščite pred soncem in potem ga ponovno uporabite!

Za športnike je priporočljiv vsaj zaščitni faktor 30, no, 50 je še boljši. Pomembno je, da je izdelek za zaščito pred soncem vodoodporen.

Sprej ali gel?

Od razpršila do gela do losjona in kreme: izdelki za zaščito pred soncem so na voljo v najrazličnejših oblikah. Pri športnih aktivnostih so lahko viskozne kreme slabost, saj lahko v skrajnih primerih povzročijo, da toplota še narašča.

Primernejši so losjoni ali razpršila, njihova prednost je tudi v tem, da jih je lažje nanesti. Po drugi strani imajo losjoni in spreji običajno nižji zaščitni faktor. Za ljudi, ki imajo težave s kožo, kot so akne, je boljše uporabiti izdelke s tanjšim slojem namaza, kot da nanesemo kremo.

Začnite pred sončenjem

Izdelki, namenjeni za zaščito pred soncem, so v osnovi opremljeni z dvema različnima vrstama filtrov: s kemičnimi in fizičnimi. Fizični filtri, znani tudi kot pigmentni filtri, se večinoma uporabljajo pri visokem zaščitnem faktorju.

Učinek se začne takoj po nanosu. Pigmentni filtri so zato obvezni za otroke in so koristni tudi tudi za športnike, zlasti na izpostavljenih območjih, kot so nos, čelo in ušesa.

Kemični filtri vsebujejo snovi, ki absorbirajo svetlobo UV žarkov in jo pretvorijo v toploto in neškodljivo svetlobo. Če uporabljate zaščitna sredstva s kemičnimi filtri, jih nanesite 20 do 30 minut, preden greste ven na sonce.

Zaščita pred soncem na tekmovanjih

Med dolgimi tekmovanji, kot sta maraton ali Ironman triatlon, obstaja še posebno veliko tveganje, da dobimo sončne opekline. Tako je treba tudi, ko je res vroče, vse dele telesa čim bolj prekriti z oblačili (ne pozabite na zaščito glave!). In v rednih presledkih je treba nanašati kremo za sončenje.

Bomo še pisali, naša koža je del našega telesa in dobrega počutja, zato morajo tudi športniki paziti nanjo.