Veliko vadim, a ne shujšam. Kaj delam narobe

Pojav, da ljudje, ki se veliko ukvarjajo s športom, ne morejo občutno shujšati, je relativno pogost. Ta je lahko posledica več dejavnikov.

Kalorijski vnos: čeprav se veliko ukvarjajo s športom, je možno, da zaužijejo preveč kalorij, bodisi zaradi napačne ocene porabe kalorij med vadbo ali nezavednega prenajedanja. Vadba pogosto poveča apetit.

Vrsta vadbe: če je vadba usmerjena v moč ali visoko intenzivnost brez ustrezne kombinacije aerobne vadbe, se poveča mišična masa.

Metabolizem: ljudje z visokim odstotkom telesne mase (mišic in maščobe) imajo bolj prilagojen metabolizem, ki bolj učinkovito ohranja energijo, kar oteži izgubo telesne mase.

Hormonski vplivi: stres, pomanjkanje spanja ali hormonska neravnovesja, kot so težave s ščitnico ali inzulinska rezistenca, otežijo izgubo teže kljub telesni aktivnosti.

Napačna ocena napredka: vadeči opazujejo le številke na tehtnici, ki pa ne odražajo telesne sestave.

Če nekdo veliko trenira, vendar ne shujša, je priporočljivo:

Natančno spremljati vnos hrane in kalorij.

Vključiti raznolike oblike vadbe, ki spodbujajo presnovo maščob.

Povečati aerobno aktivnost, če je primerno.

Poskrbeti za uravnoteženo prehrano, bogato s hranili, in zmanjšati predelano hrano.

Po potrebi se posvetovati s strokovnjakom za prehrano ali zdravnikom, da izključijo zdravstvene težave.

Pomembno je razumeti, da hujšanje ni le rezultat vadbe, ampak celostnega pristopa k zdravju in življenjskemu slogu.

Nasveti Klinike Mayo

Strokovnjaki klinike Mayo svetujejo vsem s prekomerno telesno maso, ki se ukvarjajo s športom, da pri hujšanju upoštevajo naslednje smernice:

Redna telesna aktivnost: priporočljivo je vsaj 150 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden ali 75 minut intenzivne aerobne aktivnosti. Za dodatne koristi, kot je izguba teže, je priporočljivo povečati na 300 minut zmerne aktivnosti tedensko. Poleg tega je pomembno izvajati vaje za moč vsaj dvakrat na teden.

Postopno povečevanje intenzivnosti: če spreminjate intenzivnost ali trajanje telesne aktivnosti, to storite postopoma. Na primer, pri treningu moči povečujte težo za največ 10- odstotkov na teden.

Raznolika vadba: vključite različne nizko-učinkovite aktivnosti, kot so hoja, kolesarjenje, plavanje ali vodna aerobika, da preprečite preobremenitev določenih mišičnih skupin in zmanjšate tveganje za poškodbe.

Uravnotežena prehrana: kombinacija telesne aktivnosti z zdravim prehranjevanjem je ključna za izgubo telesne mase. Potrebujemo znanstveno podprte in prilagodljive načrte prehrane, ki vključujejo različne obroke, prilagojene vašim potrebam in življenjskemu slogu.

Konsistentnost in vztrajnost: vzpostavitev in vzdrževanje redne vadbene rutine je ključnega pomena. Raziskovanje različnih vadbenih programov, načrtovanje vadbenih terminov, iskanje vadbenega partnerja in doslednost lahko pomagajo pri doseganju ciljev.

Trajanje hujšanja je odvisno od posameznikovih ciljev in začetnega stanja. Pomembno je, da se osredotočite na dolgoročne spremembe življenjskega sloga, ki vključujejo redno telesno aktivnost in zdravo prehrano, saj to vodi k trajni izgubi teže in izboljšanju splošnega zdravja.