Ne boste verjeli, ogromno je tistih, ki zagovarjajo, da vsaj enkrat na teden malce pogoljufamo naš natančen in strogi prehrambeni načrt, je pa res, da večina teh zagovornikov prihaja iz sveta vrhunskega športa.

Goljufanje je torej normalno, še več, včasih celo priporočljivo.Bivši profesionalni kolesar Phil Gaimon pravi, da so dnevi za goljufijo tisti, ko lahko ješ, karkoli ti srce poželi, ne glede na uro ali količino, brez krivde, seveda.

Ti dnevi za goljufanje pomagajo predvsem med sezono, ko se je treba zadrževati in jesti pazljivo. Troy Alves, profesionalni bodybuilder pravi, da je goljufanje njegove diete celo skrivno orožje. Tudi Tim Ferriss, avtor knjige 4-Hour Work Week in prvak ketogene diete pravi, da lahko enkrat na teden jemo vse, le pod pogojem, da najprej pojemo zdrav zajtrk.

Raziskave so dokazale, da izgubljanje kilogramov upočasni metabolizem telesa in da prehiter manko kalorij na vašem krožniku celo upočasni hujšanje. Tako lahko sklepamo, da dan goljufanja, ki s seboj prinese tudi ogromno kalorij, močno pospeši naš metabolizem in s tem tudi hitreje izgubljamo kilograme. Seveda, pa je to le logično sklepanje, znanstvene potrditve (še) ni.

Veliko je razlogov zakaj goljufati pri svoji dieti, veliko jih je proti. Če ste za, potem predstavljamo samo nekaj napotkov, kako vaše goljufanje obdržati znotraj okvirov normalnega.

- Odločite se, da goljufate z enim obrokom in necelim dnem. Raziskave namreč pravijo, da je lahko le en goljufivi dan dovolj, da zapravimo vse, kar smo postorili čez teden.

- Ne prestopite praga 600 kalorij na obrok. To je seveda odvisno od tega, koliko kilogramov premorete. Metabolizem človeka s 110 kilogrami je hitrejši od tistega z 80.

- Izogibajte se sladkarijam. Sladkorju v krvi sledi tudi inzulin. Inzulin pa sporoči telesu, naj poveča zalogo maščob. Vaš goljufivi obrok naj bo vseeno uravnotežen - pica na primer. Sir, zelenjava in meso, da je sladkor v krvi stabilen.

- Strukturirajte goljufanje. Ne odprite družinskega pakiranja čipsa, ampak si ga stresite v posodo, ki je normalne velikosti. Ko čipsa zmanjka, je vašega goljufanja konec.

- Dan za goljufanje lahko zamenjate za dan počitka, če mislite, da vam bo ta prišel prav.

- Premislite o vaši dieti. Če vam dieta prinaša le težave in se s prehrano obremenjujete cel dan, potem je pametno razmisliti, ali sploh nadaljevati. Zdravo življenje je kot zakon - zelo pomemben je odnos. Seveda, se boste v odnosu prepirali, a če zdržite v njem, le če goljufate enkrat na teden, potem je morda bolje, da niste v odnosu.