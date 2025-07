Veganstvo v zatonu? Razlogi, zakaj se mnogi vračajo k mesu

Zdi se, da naj bi bila rastlinska prehrana prihodnost, okoljska trajnost, zdravje in etika so v zadnjem desetletju močno spodbudili popularnost veganskih nadomestkov mesa.

Vendar pa trenutni podatki razkrivajo, da je zanimanje za rastlinsko hrano doseglo vrh in nato začelo upadati, ne le na globalnem, pač pa tudi na evropskem trgu.

V Sloveniji, kjer rastlinski nadomestki mesa še niso tako razširjeni kot drugod, bo ta trend pomemben del razprave o tem, kaj in zakaj jemo.

Proizvodi, kot so veganski burgerji, se sicer še pojavljajo na policah trgovin, a njihova priljubljenost ni več v porastu. Prodaja teh izdelkov se po vrhuncu leta 2021 znižuje že tri leta zapored, z upadi med sedmimi in devetimi odstotki, kar kaže na zmanjšano zanimanje potrošnikov, tako v Veliki Britaniji kot drugod v Evropi in ZDA.

Navidez paradoksalno je, da se kljub krizi življenjskih stroškov mesečna prodaja mesa ne zmanjšuje, pogosto celo raste.

To nakazuje, da razlog za opuščanje rastlinskih alternativ ni le cena, ampak tudi vse večja želja po manj predelanih in bolj domačih živilih. Slovenski potrošniki pogosto iščejo več »prave hrane«, torej manj aditivov, daljših seznamov sestavin in visoke stopnje obdelanosti.

Povsem razumljivo je, da ljudje sami pričakujejo, da bo veganska hrana bolj zdrava

Uradna priporočila pogosto opozarjajo na vsebnost nasičenih maščob v rdečem mesu ter povečano tveganje za prebavne bolezni. Vendar obstaja tudi manjša, toda glasna skupina strokovnjakov, ki zagovarja uživanje rdečega mesa kot vir kakovostnih proteinov in hranil, kot sta železo in vitamin B12.

Nekateri zato celo preizkušajo strogo mesno prehrano, posebej tam, kjer rastlinski nadomestki ne zadovoljijo okusa.

Glavni razlog za upad zanimanja za veganske nadomestke je pogosto razočaranje potrošnikov

Marsikdo preizkusi nov izdelek iz radovednosti, vendar se ne vrne kot redni kupec, ker tekstura, okus ali občutek ne ponuja enakega užitka kot pravo meso. Številni poročajo, da veganski burgerji na žaru ali pikniku enostavno ne prepričajo.

Za Slovenijo to pomeni, da čeprav se zdi, da je prehranski trend močno usmerjen v rastlinsko hrano, potrošniki iščejo preproste, naravne in okusne možnosti. Fokus se tudi tu premika k manj predelanim živilom in lokalnim izvorom. Čeprav obstaja možnost, da bodo v prihodnosti tehnološko izboljšani nadomestki mesu končno osvojili širšo publiko, je trenutno jasno, da zmagujejo bolj avtentični, domači in neprocesirani izdelki oziroma živila.

V prihodnje bo uspeh veganskih nadomestkov odvisen od tega, ali se bodo proizvajalci prebili do sijajnih okusov in tekstur, hkrati pa ohranili cenovno dostopnost. Dokler pa vsakdanji kupci ne najdejo nadomestkov, ki res bogatijo izkušnjo prehranjevanja, bo veganska kulinarika imela posebno mesto, a ne prevladujoče na slovenskih jedilnikih.