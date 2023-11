Vedeli smo, da redna vadba preprečuje raka, in zdaj vemo, zakaj

Že dolgo je znano, da telovadba lahko prepreči raka, zdaj pa so znanstveniki odkrili, kako do tega pride in koliko se je treba gibati.

Raziskava MD Anderson Cancer Center Univerze v Teksasu pri skupini ljudi z Lynchevim sindromom, dednim stanjem, povezanim s povečanim tveganjem za več vrst raka, je pokazala, da 45 minut intenzivne vadbe (v tem primeru kolesarjenja) trikrat na teden lahko zmanjša to tveganje.

Lynchev sindrom ali HNPCC (hereditary non-polyposis colon cancer) je sindrom, ki se deduje avtosomno dominantno. Osebe z Lynchevim sindromom najpogosteje zbolevajo za rakom debelega črevesa in danke.

Lynchev sindrom je vzrok za 4-6 odstotkov vseh rakov debelega črevesa in danke. Osebe z Lynchevim sindromom imajo tudi povečano tveganje (glede na splošno populacijo), da zbolijo za drugimi vrstami raka: endometrija jajčnikov, urogenitalnega trakta, želodca, žolčnika, trebušne slinavke, tankega črevesa ali možganov.

Lynchev sindrom nastane kot posledica mutacij v genih, ki so odgovorni za popravljanje neujemanja pri podvojevanju DNK - MMR geni (angl. MisMatch Repair).

Zaradi njihove vloge, da nadzorujejo pravilnost pomnoženih verig DNK po principu komplementarnosti in da morebitne napake popravijo, so poškodbe v teh genih velikokrat povezane z večjo genomsko nestabilnostjo in večjim tveganjem za nastanek raka.

Najpomembnejši MMR geni so MLH1, MSH2, MSH6 in PMS2. Patogene različice (mutacije) v genih MLH1 in MSH2 so vzrok za nastanek Lynchevega sindroma pri 80-90 odstotkih oseb, so zapisali na onko-i.si.

Natančna priporočila

Američani so želeli podati zelo natančna priporočila za vadbo in jih povezati z določenim učinkom, saj ljudje ne bodo sprejeli nasvetov, ki svetujejo ti samo vadi in boš bolj zdrav.

Izkazalo se je, da vadba, torej kolesarjenje, zasnovano za študijo, naredi imunski sistem bolj sposoben izkoreniniti rakave celice, je povedal vodja študije, onkolog Eduardo Vilar-Sanchez.

Študija je bila majhna, izvedena je bila na le 21 ljudeh, vendar je ponudila veliko dokazov, ki povezujejo redno vadbo z zmanjšanim tveganjem za raka, zlasti raka debelega črevesa.

Udeleženci, vsi z Lynchovim sindromom, so bili razdeljeni v dve skupini: ena je prejela letni program vadbe, druga pa ne. Znanstveniki so spremljali srčno in dihalno zmogljivost vseh, pa tudi ravni naravnih celic ubijalk in celic CD8+ T v krvi in ​​tkivu debelega črevesa.

Te imunske celice so odgovorne za napad na tuje entitete, kot so rakave celice, in so bile bolj aktivne pri udeležencih, ki so telovadili.

Hkrati je pri vaditeljih padla raven vnetnega markerja prostaglandina E2, kar je bilo tesno povezano z rastjo števila imunskih celic. Obe spremembi kažeta na močnejši imunski odziv in znanstveniki menijo, da sta povezani s povečanim imunskim nadzorom, ki išče in izloča celice, ki bi sicer postale rakave.

Biomarkerji

Dokazano je že, da lahko redna vadba prepreči raka v približno 20 odstotkih primerov, kar vključuje raka dojk, mehurja, debelega črevesa in želodca.

In v začetku tega leta je ameriška raziskava pokazala, da lahko vadba moti signalizacijo znotraj celic raka dojke, to je, da mišice med krčenjem sproščajo dejavnike, ki lahko uničijo rakave celice, preden se razvijejo ali vsaj upočasnijo njihovo rast.

Študija MD Anderson Center je bila prva, ki je pokazala povezavo med vadbo in imunskimi biomarkerji, ne le epidemiološke korelacije. In ne samo kolesarjenje, pomaga tudi hoja, tek, plavanje ...

Ameriški onkologi še niso povezali rezultatov študije s širšo populacijo ljudi z Lynchovim sindromom, vendar so optimistični, saj je tudi statistika, ki vsako leto poroča o povečanju zavedanja ljudi o pomembnosti športne rekreacije, na njihovi strani.