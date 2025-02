Več kave, manj mineralov: Kako kofein vpliva na raven magnezija in kalcija v telesu

Uživanje večjih količin kave poveča potrebo telesa po kalciju in magneziju, vendar učinek ni dramatičen, razen pri zelo visokem vnosu kofeina.

Kako kava vpliva na kalcij in magnezij?

Izločanje kalcija skozi urin – Kofein ima blagi diuretični učinek in lahko poveča izločanje kalcija z urinom. Nekatere študije kažejo, da vsaka skodelica kave povzroči izgubo približno 4-6 mg kalcija.

Pri normalnem uživanju kave to ni bistven problem, a pri zelo visokih odmerkih (več kot 4 skodelice dnevno) bi lahko prispevalo k večjemu tveganju za osteoporozo, še posebej pri ljudeh z nizkim vnosom kalcija.

Absorpcija kalcija – Nekatere raziskave so pokazale, da kofein nekoliko zmanjša absorpcijo kalcija iz hrane. Vendar to postane težava predvsem, če prehrana že vsebuje malo kalcija.

Magnezij in kava – Magnezij ima ključno vlogo v številnih telesnih funkcijah, tudi z delovanjem mišic in živčnega sistema. Kava sicer ne vpliva neposredno na absorpcijo magnezija, vendar lahko povečano uriniranje zaradi kofeina povzroči rahlo večjo izgubo tega minerala.

Ali moramo zaradi uživanja kave povečati vnos kalcija in magnezija?

Če pijete eno do tri skodelice kave na dan, to običajno ne bo bistveno vplivalo na vaše zaloge kalcija in magnezija.

Če pijete več kot štiri skodelice dnevno, je smiselno poskrbeti za zadosten vnos teh mineralov, bodisi s prehrano (mlečni izdelki, listnata zelenjava, oreščki) bodisi s prehranskimi dopolnili.

Pomembno je tudi, da kave ne pijete neposredno ob obrokih, bogatih s kalcijem, saj lahko kofein nekoliko zmanjša njegovo absorpcijo.

Znaki pomanjkanja kalcija in magnezija v telesu

Pomanjkanje kalcija in magnezija povzroči različne simptome, saj sta oba minerala ključna za delovanje mišic, živčnega sistema, kosti in drugih telesnih funkcij.

Znaki pomanjkanja kalcija (hipokalcemija)

Kalcij je nujen za zdrave kosti, zobe, delovanje mišic, živcev in krvni strjevanje. Njegovo pomanjkanje lahko povzroči:

Mišični krči in trzanje – še posebej v nogah, rokah in obrazu.

Otrplost in mravljinčenje – pogosto v prstih rok in nog ter okoli ust.

Šibke in lomljive kosti – dolgotrajno pomanjkanje lahko vodi do osteoporoze.

Težave z zobmi – povečana občutljivost, karies ali krhkost zob.

Utrujenost in šibkost – težave s koncentracijo, občutek izčrpanosti.

Motnje srčnega ritma – pri hujšem pomanjkanju lahko pride do aritmij.

Suha koža in lomljivi nohti – znak, da telo ne dobi dovolj kalcija.

Razdražljivost in depresija – pomanjkanje kalcija lahko vpliva na živčni sistem.

Znaki pomanjkanja magnezija (hipomagneziemija)

Magnezij je ključen za delovanje mišic, živcev, presnovo energije in uravnavanje krvnega tlaka. Njegovo pomanjkanje se kaže v:

Mišični krči in trzanje – predvsem v nogah, vekah ali rokah.

Utrujenost in nespečnost – motnje spanja, izčrpanost kljub zadostnemu počitku.

Povečana občutljivost na stres in anksioznost – magnezij pomaga pri sprostitvi mišic in živčnega sistema.

Glavoboli in migrene – nizka raven magnezija lahko povzroči pogostejše glavobole.

Visok krvni tlak – magnezij je pomemben za širjenje krvnih žil.

Nereden srčni utrip – lahko pride do aritmij ali palpitacij.

Težave s prebavo – zaprtje, slabost ali izguba apetita.

Pomanjkanje koncentracije in možganska megla – občutek zmedenosti in težave s pomnjenjem.

Kako nadomestiti pomanjkanje kalcija in magnezija?

Za preprečevanje pomanjkanja teh mineralov je pomembno vključiti v prehrano živila, bogata s kalcijem in magnezijem:

Kalcij: mlečni izdelki, temno listnata zelenjava (ohrovt, špinača), mandlji, sezam, tofu, sardine, fižol.

Magnezij: oreščki (mandlji, lešniki), temna čokolada, avokado, banane, polnozrnate žitarice, stročnice.

Če sumite na resno pomanjkanje, je priporočljivo obiskati zdravnika in opraviti krvne preiskave za potrditev.