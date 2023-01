Vaje za dvig razpoloženja

Ljudje, ki telovadijo vsaj dvakrat do trikrat na teden, doživljajo znatno manj depresije, jeze in stresa kot tisti, ki telovadijo redkeje ali sploh ne. Redna vadba sčasoma pomaga preprečiti demenco in Alzheimerjevo bolezen.

Zakaj premikanje mišic pomaga izboljšati razpoloženje? Ena od možnih razlag bi lahko bila, da aerobna vadba proizvaja endorfine ali kemikalije za dobro počutje.

Prav tako poveča vaš srčni utrip, kar sproži norepinefrin, kemikalijo, ki lahko pomaga možganom pri učinkovitejšem spopadanju s stresom. Poleg tega vadba pomaga povečati pretok krvi v možgane. To pa vpliva na vse vaše celične funkcije, vse od izboljšanja koncentracije do uravnavanja spanja do končnega izboljšanja vašega razpoloženja.

Ljudje, ki redno telovadijo, imajo bolj strukturiran življenjski slog, po navadi so bolj seznanjeni s tem, kako jedo, spijo, telovadijo in skrbijo zase, zato je njihovo duševno stanje običajno boljše.

Ne glede na to, ali je zmerna ali intenzivna, dosledna vadba izboljša razpoloženje za ljudi vseh ravni spretnosti. Pomaga že 30-minutna zmerna intenzivna aerobna aktivnost pet dni na teden. Če je to preveč, poskusite začeti z 10- do 15-minutnimi vadbami in vsak teden postopoma povečujte čas.

Kaj pomaga



Hoja

Čim večkrat in čim pogosteje na prosto. Dodatni koraki vam bodo poživili srce. Poleg tega lahko bivanje na soncu izboljša raven vitamina D, ki pomaga preprečevati depresijo.

Aerobna vadba in trening z utežmi

Obe vrsti vadbe povečata srčni utrip in sproščata v možgane endorfine za dobro počutje. Poskusite izvesti kombinacijo obojega, na primer tečaj Zumbe, ki mu sledi kratka seja dvigovanja lahkih uteži.

Vaje z nežnim gibanjem

Joga, pilates ali celo nežno raztezanje lahko izboljšajo pretok krvi v predele, ki so nagnjeni k zadrževanju napetosti. Te vaje zagotavljajo raztezanje in nadzorovano dihanje, kar sprosti mišice. In že osredotočenost na dihanje sama po sebi odlično razbremeni stres.

Ne samo, da je redna vadba izboljšala prožnost in ravnotežje, lahko izboljša spomin in nas ohranja in občutek pozorne..